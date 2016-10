Prantslaste kõhnuse müüt on purustatud: pooled täiskasvanud prantslastest on ülekaalulised

Seega ei kehti ka menuraamatus «Miks prantslannad paksuks ei lähe» kirjas olev tavaliste prantslaste kohta, pigem on seal kirjeldatud Pariisi eliidi naiste elu, edastab The Local.

Täna Prantsuse tervishoiuministeeriumi poolt avaldatud andmete kohaselt on üle 30-aastaste prantsuse meeste seas ülekaalulisi ja rasvunuid 56,8 protsenti ja naiste seas 40,9 protsenti.

Prantsuse üle 18-aastaste meeste seas ülekaalulisi 15,3 protsenti ja sama palju on ka ülekaalulisi naisi. ELis on samas vanusegrupis meeste seas ülekaalulisi 16,1 protsenti ja naiste seas 15,7 protsenti.

Teadlased uurisid 30 000 erinevas vanuses meest ja naist, kellest ülekaalulisi mehi oli 15,8 protsenti ja naisi 15,6 protsenti ehk kõikides vanusegruppides kokku on ülekaalulisi mehi ja naisi peaaegu võrdselt.

Uuringut juhtinud Sébastien Czernichow teatel on prantslaste kehakaalu kasv tõusuteel just vale toitumise, kiire eluviisi ja vähese liikumise tõttu.

Ülekaaluga võivad kaasneda mitmed haigused, kaasa arvatud südame- ja veresoonkonna tõved ning diabeet.

Oma rolli ülekaalulisuse vohamises mängivad traditsioonilised road nagu fondüü, croissant, pain au chocolat, makaronid ja juust.

Uuring näitas ka seda, et maapiirkondades süüakse rohkem traditsoonilisi toite ja seal on samuti tekkinud ülekaalulisuse probleem, kuna enam ei tehta nii palju füüsilist tööd kui varem.

Kõige vähem on kaaluprobleeme hea hariduse ja keskmisest suurema sissetulekuga linlastel.

Iga neljas prantslane, kelle kuu sissetulek jääb alla 1000 euro, on ülekaaluline, kuid nende seas, kelle ühe kuu sissetulek on üle 4200 euro, on iga kümnes ülekaaluline.

Eurostati statistika kohaselt on Prantsusmaal siiski vähem ülekaalulisi kui Euroopa Liidu riikides keskmiselt.

Kõige enam on ülekaalulisi Maltal (26 protsent), järgnevad Ungari, Läti ja Ühendkuningriik.

Kehamassi indeksi järgi on need, kellel see indeks on 25 ja suurem ülekaalulised ning kellel on üle 30, need on rasvunud.