Baumgartner unustas enne stratosfäätihüpet mainimast Red Bulli

Austria meedia ja The Locali andmetel teatas Red Bulli juht Dietrich Mateschitz Baumgartnerile, et ta vedas neid alt, kuna ei maininud nende firmat kuigi maailma pilgud olid temale suunatud ja nemad olid rahastajad.

Baumgartner pidi vahetult enne hüpet ütlema: «See on Red Bull maailm», kuid ta ütles: «Hakkan nüüd kodu poole liikuma».

Baumgartner ületas kosmosest vabalangemise helikiiruse, mis on 1235 kilomeetrit tunnis. Esmalt saadi ta kiiruseks 1342 kilomeetrit tunnis, kuid kontroll näitas, et ta kiirus oli veelgi suurem, 1357 kilomeetrit tunnis.

Baumgartner saavutas suure kiiruse väikese õhutakistuse tõttu. Kümne minuti pikkuse hüppe ajal oli ta vabalangemises neli minutit ja 22 sekundit. Ekstreemsportlase langevari avanes 1,6 kilomeetri kõrgusel maapinnast.

Red Bulli juht Mateschitz tegutses varem hambapastaäris, kuid siis sai aru, et energiajoogid on tulusam äri, sest need olid küll populaarsed Aasias, kuid mitte veel Euroopas.

Ta asutas Red Bulli firma, mis on väga edukas. Red Bullil on pikka aega olnud oma vormel-1 meeskond, mille insenerid said 2010. aastal vormel-1 parimate inseneride tiitli ja piloot Sebastian Vettel maailmameistritiitli. Nad kordasid sama 2011., 2012. ja 2013. aastal.