Pildid: Mehhikos valmistutakse surnute päeva karnevaliks

Möödunud pühapäevast alates on nii pealinnas Mexicos kui teistes paikades näha maskides, eelkõige koljumaskides, ja surmale viitavates karnevalirõivastes inimesi, sest toimuvad La Catrina eelpeod, edastab Reuters.

La Catrina on naissoost ja surma kehastus.

Mehhiklaste sõnul on nende surnute päeva juured iidsete põlisameeriklaste uskumustes, mille kõrvale koos konkistadooride saabumisega tulid katoliikluse elemendid.

«Surnute päev on esivanemate meenutamiseks, see on osa meie pärandist ja kultuurist. Samas on keldi traditsioonidel põhinev halloween hakanud peale tungima,» teatas mehhiklanna Edith Gonzales.

Mehhiko kuulsat surnute päeva tähistamist oli näha ka menufilmis «Spectre» algussteenides, milles James Bond (Daniel Craig) on Mehhiko pealinnas kurikaelu püüdmas.