Video: kuidas kodutust heroiinisõltlasest sai multimiljonär

Austrias on puhkunud skandaal seoses islamilasteaedu pidanud ärimehega: väidetavalt polnud need mitte väikeste moslemite hoidmise ja harimise, vaid hoopiski täiskasvanute seksi- ja narkoorgiate kohad.

Politsei on vahi alla võtnud kaks noormeest, kes esialgsetel andmetel valmistasid kortermajas koduste vahenditega amfetamiini.

Ilmelt on metadoon ainus, milles narkomaanid ja politseinikud on ühel meelel – mõlemad kritiseerivad selle jagamist sõltlastele. Psühhiaatri kinnitusel pole probleem mitte aines, vaid selle jagamises Aafrika stiilis.

Noore narkomaani lugu mõjub ka isiklikult

Silver Kaljula «5 grammi sisemist rahu» on üks Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 10. lennu kooliülesandest alguse saanud mono- lavastustest, mis on edasiarendatuna jõudnud teatri Must Kast püsirepertuaari.