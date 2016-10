Sarja «Varjudemaa» muusika läheb tuurile kümnesse Eesti linna

Juba sel kolmapäeval toimub kontsert Tartu Genialistide klubis ja laupäeval Tallinnas, Punases Majas. Kontserdil tulevad lood esitusele sama tehnikaga, mille abil plaat valmis ning 1940ndatest pärit mikrofonide vahendusel esitab Meesit ka laule albumilt «Closer». Kohapeal on saadaval piiratud koguses valminud punased «Varjudemaa» vinüülplaadid ja CD-d.

26.10 TARTU - Genialistide klubi / Bändiga

29.10 TALLINN - Üle Heli fest, Punane Maja / Bändiga

10.11 PÄRNU - Kultuuriklubi Tempel / + Daycleier

18.11 VILJANDI - Jazziklubi Jasm

19.11 VÕRU - Stedingu maja

24.11 PAIDE - Wabalinna maja

26.11 HAAPSALU - APTEK Haapsalu

03.12 KURESSAARE - Kultuurikeskus / + Näitlejatega kohtumine

09.12 NARVA - Art Club Ro-Ro / + Daycleier

10.12 RAKVERE - Darkland Fire fest, Kultuurikeskus

Mauno Meesit tõusis avalikkuse tähelepanu alla elektroonilise muusika projektiga Sinine, millega on seni avaldanud kaks albumit saksa leibeli Accession Records all. Ta on kirjutanud muusikat mitmele teatrilavastusele ja teleseriaalile, on auhinnatud ja nomineeritud Eesti muusikaauhindadel ning edukalt figureerinud Eesti- ja välismaistes muusikaedetabelites. Vahepeal kaks aastat Berliinis elanud Meesit avaldas möödunud kevadel esimese enda nime all ilmunud albumi «Closer», millega tutvustas oma loomingus uut minimalistlikku suunda, mille vaimus on kirjutatud ka järgnenud «Varjudemaa» muusika.