Saksa Ulmi katedraal on hädas urineerijatega

BBC teatel on Ulmi linnavõimud üritanud kiriku juures urineerimise probleemi lahendada trahvi tõstmisega, kuid seni ei ole see õnnestunud. Aasta alguses teatati, et urineerimise eest kiriku välisseinale hakkatakse trahvima 100 euroga, kuid ikka käiakse seal põit kergendamas.

Ulmi linnavalitsuse arhitektuurimälestiste kaitse osakonna juhi Michael Hilberti teatel on nad jälginud turvakaamerate abil kiriku juures toimuvat pooleteise aasta jooksul, kuid travihoiatusest hoolimata ei ole inimesed oma käitumist muutnud, sest kiriku juurest on leitud nii urineerimisjälgi kui okset.

«Ma ei ole mingisugune «urineerimispolitsei», kuid teen kõik, et inimesed ei käituks enam antisotsiaalselt ega kahjustaks kultuuriväärtust,» lisas sakslane.

Ulm Minsteri torni kõrgus on 161,53 meetrit ja selle tõttu viidatakse sellele kirikule sageli kui katedraalile. Kiriku liivakivist vundament on väga halvas seisus ja selle tõttu seda renoveeritakse.

Hilberti sõnul toimub kiriku lähistel aastaringselt mitmeid sündmusi, kuid nende korraldajad ei too kohale tasuta välitualette ja selle tõttu lähevad eelkõige mehed, kuid ka mõned naised, oma loomulikke vajadusi tegema gooti katedraali juurde.

Kiriku lähistel on politseipatrulle suurendatud, kuid viimasel ajal ei ole keegi kiriku juures urineerimisega vahele jäänud. Samuti ei ole rahvale mõjunud võrdlemisi suure trahvi oht.

Ulmi Minsterit peetakse seni maailma kõige kõrgema torniga kirikuks, kuid Hispaanias Barcelonas 2026. aastal valmiva Sagrada Familia tornid on kõrgemad. Antoni Gaudi meistriteos kõrgub 172,5 meetri kõrgusele.

Ulmi katedraali hakati ehitama 1377 ja see valmis alles 1890.