Prantsuse poliitik koges Marie Antoinette'i hetke

Prantsusmaal maksavad šokolaadiga saiad ja croissant’id üks euro, kuid poliitik arvas, et 10–15 eurosenti, edastab AFP.

Copé tunnistas raadiojaamale Europe 1 antud intervjuus, et ta ei tea Prantsuse köögi ühe lemmiku, šokolaadisaia hinda.

«Mul ei ole aimugi, võimalik et mingid 10–15 eurosenti,» lausus poliitik teadmata, et hind on kümme korda kallim.

Prantsuse meedia hakkas kohe kommenteerima, et Copé koges 18. sajandi kuninganna Marie Antoinette'i hetke.

Legendi kohaselt teatati kuninganna Marie Antoinette'ile, et talupoegadel ei ole leiba süüa, Prantsusmaa viimane kuninganna vastas nipsakalt, et söögu siis kooki.

Prantsuse poliitik tunnistas, et ta ei osta just sageli šokolaadisaiakesi või –croissant’e, sest need mõjuvad kehakaalule halvasti. Poliitik, kes loodab järgmisel aastal saada konservatiivide presidendikandidaadiks, toitub enda sõnul tervislikult ja ta menüüs ei ole just sageli saiakesi.

Twitteri kasutajad panid Copé ütlust tähele ja kohe hakati seda pilama hashtagiga #painauchocolat.

Oli neid, kes irvitasid, et kuidas selline isik, kes ei tea toidukaupade hinda, oli kunagi Prantsuse rahandusminister.

Cedric Abdilla viitas, et poliitik on nagu kurikuulus kuninganna Marie Antoinette, kes ei teadnud tegelikust elust mitte midagi.

«Kuninganna elas ja poliitik elab mullis, teadmata, milline on tavaliste inimeste elu ja kui palju maksab toit,» lisas kommenteerija.