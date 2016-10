Pariisi politsei ei teadnud, kes on Kim Kardashian

Pariisi politseijuht Christian Sainte tunnistas Prantsuse meediale, et kui nad said kolm nädalat tagasi väljakutse ehteröövi kohta kuulsas Hotel de Pourtalès´is, siis nad ei teadnud, kellelt need ehted viidi.

«Sain kella 3.00 ajal valves olnud alluvalt kõne, et Kim Kardashianilt on mitme miljoni dollari eest ehteid viidud. Mulle ei öelnud see nimi mitte midagi. Küsisin oma kolleegilt üle, et kes see on, kuid ka tema ei teadnud. Istusin siis arvuti taha ja guugeldasin, et tegemist on kuulsa ameeriklannaga, kes on Facebookis populaarne,» meenutas prantslane.

Kardashianilt viidi relva ähvardusel väidetavalt kümne miljoni dollari väärtuses ehteid. Naine seoti kinni ja suleti ta luksuskorteri vannituppa.

Prantsuse politsei arvates käitus Kim Kardashian valesti, et demonsteeris kalleid ehteid sotsiaalmeedias ja jalutas nendega Pariisis, kus kõmufotograafid teda pidevalt jälitasid. Fotod ta ehetest jõudsid pidevalt nii meediasse kui sotsiaalmeediasse.

«Kardashian jagab sotsiaalmeedias enda kohta liiga palju infot, professionaalsed vargad kasutavads eda ära. Mis puudutab Kardashiani ehete vargust, siis selle taga on oma ala ühed paremad, seda lubab oletada nende oskuslikkus ja tegutsemiskiirus,» lisas politseijuht.

Prantsuse politsei otsib seni isikuid, kes Kim Kardashianilt ta kallid ehted viisid.