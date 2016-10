Pildid ja video: Argentina sai esimese Downi sündroomiga lasteaiaõpetaja

31-aastane Noelia Garella on oma sündroomi tõttu pidanud võitlema eelarvamustega, sest kui ta vanemad tahtsid teda kunagi lasteaeda panna, siis ei võetud teda vastu, vaid nimetati «koletiseks», edastab AFP.

Garella näitas, et kõik on võimalik ja nüüdseks on tal oma lasteaiarühm ning lapsed on temaga väga rahul.

Downi sündroomiga naine maailmale väljakutse saades pretsedendiks, sest tema kohta on paljud küsinud, et kuidas saab kognitiivse hälbega inimene lapsi õpetada.

Ta hoolealused on kahe- ja kolmeaastased, kes on temast, temaga mängimisest ja ta loetud lugudest vaimustuses.

«See on minu unistuste töö alates sellest, mil olin väike tüdruk. Tahtsin saada lasteaiaõpetajaks, sest mulle meeldivad lapsed. Tahan, et lapsed õpiksid nii lugema kui kuulama, sest mõlemad oskused on elus vajalikud,» teatas naine.

Cordobas asuv lasteaed palkas Garella hoolimata tema suhtes üles näidatud eelarvamustest, eriti oli vastu selle lasteaia endine juht Alejandra Senestrari, kuid teised, kaasa arvatud laste vanemad, teised õpetajad ja isegi Cordoba linnapea, olid poolt. Nüüdseks on teada, et lasteaed tegi õigesti, sest Downi sündroomiga õpetaja on laste seas väga populaarne.

Kuigi Downi sündroom mõjutab nii inimese füüsist kui vaimset poolt, on Garella erinev, sest ta on alati teadnud, mida tahab ja nüüd saavutas selle.

Naise ema Mercedes Cabrera sõnul oli ta väike tütar pisarates kui talle öeldi, et nad ei taha lasteaeda temasugust «koletist», kuid ta sai kiiresti sellest üle öeldes, et ta ei ole kurb koletis, vaid rõõmus koletis, kes saab kõigega hakkama.

Teistest riikidest on teada mõnda Downi sündroomiga lasteaiaõpetajat, kuid Garella on Ladina-Ameerikas esimene.

Garella kolleegide teatel suudab ta end lastega samastada ja see on hea omadus. Samas andis Downi sündroomiga naine neile kõigile õppetunni, et hea tahtmise juures on kõik võimalik.

Garellast sai lasteaia abiõpetaja juba 2012. aastal, ta harjutas, kuidas lastega olla ja tegeleda ning teda edutati hiljem täiskohaga õpetajaks.

Naise sõnul tegeleb ta tööst vabal ajal ladina tantsudega ning tahab millalgi oma lapsi saada.

Argentiinlanna sõnul on ta rühmas Downi sündroomiga poiss, nad teavad, et on sarnased.

Downi sündroom kõige levinum kromosoomhaigus, mida 95 protsendil juhtudest põhjustab 21. kromosoomi trisoomia ehk 21. kromosoomist on kolm eksemplari, normaalne on kaks.