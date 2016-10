Video: kuidas suur ämblik vedas külmikul liikudes hiirt kaasas

Facebooki pandud 20-sekundilist videot näinute arvates on tegemist umbes 15-sentimeetrise ämblikuga ja hiirega, kes oletatavalt oli surnud.

Videolt on aru saada, et ämbliku poolt kaasa veetud hiir on temast raskem, samas ei pilla ämblik oma saaki maha, vaid veab vapralt kaasas, vältides isegi külmkapi magnetit.

Videol on kuulda meest küsimas, et mida ämblik hiirega teeb ja see on hullumeelne.

«See on tõsiselt lahe värk, see ämblik ja hiir,» teatab mees.

Video pani sotsiaalmeediasse Austraalias Queenslandis Coppabellas elav Jason Womal, kelle sõnul oli ta hakanud kella 00.30 paiku öisesse vahetusse tööle minema, kui ta naaber kutsus ebatavalist asja vaatama.

Mehe sõnul nägi ta, kuidas jahtämblike (Sparassidae) hulka kuuluv ämblik vedas suurt saaki kaasas ja oletatavalt sõi hiire hiljem ära.

Womal teatas hiljem Facebookis, et ämblikuga on kõik korras, kuid tal puuduvad andmed hiire kohta.

«Annan teada, et ämblik on elus ja terve, andsime talle nimeks Hermie ja lapsendasime ta. Ämblik asutas Coppabellas oma närilistetõrje firma,» seisis humoorikas kirjas.

Jahtämblikud elavad Austraalias, kuid ka teistes lõunapoolkera paikades. Nad kasutavad saagi tapmiseks mürki, kuid inimesi nad tavaliselt ei ründa.

Seda liiki ämblikud toituvad putukatest nagu rohutirtsud ja prussakad, kuid vahel ka pisisisalikest, kuid varasemast ei ole teada, et nad sööksid hiiri.