Salma Hayeki sõnul levitas Donald Trump meedias tema kohta laimu

Näitlejanna Salma Hayek teatas nüüd, et ta keeldus kunagi Donald Trumpiga kohtingule minemast ning Trump avaldas tema kohta väljaandes National Enquirer laimava artikli, milles irvitas tema kasvu üle, edastab The Independent.

Demokraadist kandidaati Hillary Clintonit toetav Hayek andis Los Angelese hispaaniakeelsele raadiole intervjuu, milles teatas, et latiinod ei toeta Trumpi.

Staar sõnas Radio Centro 93,9 saates «El Show del Mandril», et Donald Trump ahistas teda ning ta on kindel, et ta ahistas ka neid naisi, kes teda seksuaalses ahistamises süüdistavad.

«Kui ma Trumpiga aastaid tagasi kohtusin, oli mul elukaaslane, kelle kaudu see mees tahtis minu telefoninumbrit saada. Ta sai selle ja helistas, et mind välja kutsuda. Vastasin siis, et ma ei lähe temaga välja ja ei läheks ka siis, kui mul ei oleks kallimat. Trump võttis väidetavalt kontakti National Enquirer`iga ja see väljaanne üllitas artikli, milles kommenteeriti minu kasvu. Ma olevat liiga lühike, et Trump minuga välja läheks,» meenutas Hayek.

Hayek lisas, et hiljem oli Trumpil jultumust talle helistada ja öelda, et keegi ajakirjanik sogab vett.

USA meedia teatel kulutas Trump 120 000 dollarit omanimelise fondi raha, et osta luksusreis ja õhtusöök Salma Hayekiga. Samas ei õnnestunud Trumpil naist endaga välja minema meelitada.

Trumpi on valimiskampaania lõpufaasis süüdistatud vähemalt kümne naise poolt seksuaalses ahistamises, Trump on ahistamist eitanud ja lubanud need naised laimamise eest kohtusse kaevata.

Trump ega tema kampaaniameeskond ei ole Hayeki poolt öeldut kommenteerinud.