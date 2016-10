Video: seksiorjaks röövitud naine tegi oma kogemusest filmi

Rootslanna Frida Farrell oli 22-aastane, kui ta läks Londonisse näitlejaks õppima ning oma õpinguid rahastas ta modellina töötades, edastab The Sun.

Farell kohtus 14 aastat tagasi kuulsal Oxford Streetil umbes 50-aastase Peteriga, kes ütles, et tahab temaga teha reisiteemalise fotoseeria, pakkudes talle 7000 naela. Farell kontrollis mehe tausta ja seni tehtud fototöid ning kõik tundus õige ja autentne. Ka fotosessioon Harley Streetil asunud stuudiokorteris oli korralik, nii nagu professionaalsed fotograafid seda teevad, kaasa arvatud valgustus ja kaamera, kõikjal ringi sibanud assistendid ja rikkalik toidulaud.

Järgmisel päeval palus mees modelli tagasi stuudiosse, sest oli veel vaja pilte teha ning naine läkski heas usus, et tegemist on uue fotosessiooniga.

Seekord lukustas mees pärast naise saabumist ukse ja võttis välja noa, millega Farrelli ähvardas ning talle anti midagi uimastavat juua. Naine ei mäletanud, mis temaga juhtus, kui ta järgmisel päeval võõrast voodist ärkas. Ta hakkas uurima, kuidas välja pääseda, kuid akendel olid trellid ja uks oli lukus, samuti ei leidnud ta midagi, mida relvana kasutada. Uimane naine jäi uuesti magama ning kui ta ärkas, seisis ta voodi juures võõras mees, kes ta vägistas. Siis tuli järjest veel mehi, kes tegid sama. Peteri nimeline mees müüs teda kui seksiorja, teenides sellega raha.

«Ma ei mäleta, kui palju neid mehi oli, arvan, et 4 – 5 meest. Kaitsen ennast sellega, et nende täpset arvu ei mäleta,» meenutas rootslanna.

Naise arvates oli ta kolm päeva teda vägistanud meeste käes vangis, kuid siis avanes tal võimalus põgeneda. Peter oli unustanud ukse lukustada ja Farell kasutas seda ära, et seksiorjusest põgeneda. Ta jooksis kiiresti majast tänavale, peatas takso ja sõitis sõbra juurde, kust ta helistas politseisse. Politsei siiski ei tabanud Peteri nimelist meest, kuna stuudiost leitud sõrmejäljed ei vastanud politsei registris olevatele sõrmejälgedele, samuti ei olnud võimalik jälitada kõnekaardiga mobiiltelefoni.

Nüüd 36-aastane Farell elab USAs, kus tal valmis oma kogemuste põhjal stsenaarium, mille alusel tehti film «Selling Isobel», kus ta mängib peaosa.

«Inimkaubanduse ohvriteks peetakse tavaliselt Ida-Euroopast pärit naisi, kellel ei ole keeleoskust ja keda on lihtne lõksu meelitada. Tegelikult võib ohvriks langeda ükskõik kes. Olen rootslanna, räägin väga hästi inglise keelt ja ma ei ole elanud vaesuses, et peaksin oma keha müüma,» teatas naine.

Ta lisas, et tema puhul kasutati ära ta modellitöö oskust, et lõksu meelitada ja siis panna ta alluma.

«Inimkaubanduse ohvrite üle saavutatakse nii füüsiline kui vaimne kontroll ja nad pannakse tegema seda, mida nad tavaolukorras ei teeks. Need naised on ellujäämise nimel valmis kõigeks, eriti veel siis, kui neil on madal haridustase ja nad on vaesest keskkonnast,» lisas rootslanna.

