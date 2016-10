Jaapan tahab 2020. aasta Tokyo olümpial süüdata tõrviku lendava autoga

Suveolümpiamängude korraldajariik esitleb tavaliselt ava- ja lõputseremoonial midagi erakordset, kuid samas selle riigiga seonduvat ning kuna jaapanlaste kireks on tehnika ja robotid, siis loomulikult esitletakse midagi sellest valdkonnast, edastab news.com.au.

Jaapanis tahetakse panna avatseremoonial olümpiastaadionil sõitma auto, mis teeb lennu tõrviku suunas ja süütab selle.

Projekti taga on noortest andekatest inseneridest koosenev meeskond Cart!vator ning nad on teinud katseid mahajäetud kooli alal, saadeks Toyotalt auto laenuks.

Jaapanlaste eesmärgiks on luua «lendauto», mille pikkus on 3,5 meetrit ja laius 1,3 meetrit. Tegemist on ühekohalise ja kolmerattalise elektriautoga, millel on vertikaalset õhkutõusmist ja maandumist võimaldav süsteem ning propellerid. Autot saab juhtida nii maapinnal kui õhus rooli ja pidurisüsteemi abil.

Projekti lehekülje teatel on tegemist uue põlvkonna Skydrive autoga, mis võimaldab lennata ja vähendada sellega sõltuvust teedest.

Selle auto algelist prototüüpi esitleti 2014. aastal Tokyo leiutajate messil, kuid masinat on arendatud edasi eesmärgiga, panna see korralikult lendama. Samas on suurema auto puhul raskem seda panna õhku tõusma ja lennu ajal kontrollida. Leiutajate meeskonna teatel võib selline auto maksta 30 miljonit jeeni (umbes 200 000 eurot) ja nad loodavad ühe sellise auto Tokyo olümpial lendama panna, samas masstootmisse see kindlasti niipea ei jõua. Jaapanlaste sõnul on see auto maailma kõige väiksem lendauto.

Projekti lehekülge vaata siit.