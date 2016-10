Pildid: rasedat Janet Jacksonit nähti moslemirõivastuses

Nüüd üllatas staar sellega, et kandis avalikkuses kui oli koos oma abikaasa Wissam Al Managa, mosleminaiste stiilis rõivastust, edastab Daily Mail.

Staar jäi kõmufotograafide kaamerate ette Londonis, üritades laia rõivastusega keha maksmimaalselt varjata.

Briti meedia hakkas spekuleerima, et kas lauljannast on saanud moslem või oli selline rõivavalik juhuslik.

Lauljanna teatas kuus kuud tagasi, et lükkab oma kontsertturnee edasi, et olla koos oma Katarist pärit abikaasa ja perega. Natuke hiljem tuli teade, et ta ootab last.

Staari lähedase isiku teatel on Janet Jackson väga rõõmus, et ta saab emaks ning see on tema elus parim.