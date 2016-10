Mis toimub? Bob Dylani leheküljelt eemaldati teade, et ta sai Nobeli kirjandusauhinna

Nädala lõpul ilmus Dylani leheküljele viide, et ta teos «Lyrics 1962–2001» on saanud Nobeli kirjanduspreemia ning mitmete väljaannete arvates teavitas muusik sellega, et on preemia saamisest teadlik, edastab The Local.

Nüüd on see märge tema kodulehelt eemaldatud ning Rootsi Akadeemia, mis Dylanile selle preemia määras, on ikka teadmatuses, sest kuulsat meest ei ole õnnestunud tabada ei telefonitsi ega e-kirjade kaudu. Samuti ei õnnestunud see tema lähedaste ja kaastöötajate kaudu.

Dylan kuulutati Nobeli kirjanduspreemia saajaks 13. oktoobril, kuid Dylan ei reageerinud sellele ega kommenteerinud kuidagi.

Rootsi Akadeemia esindaja Per Wästbergi arvates käitub suur muusik ebaõiglaselt ja solvavalt.

Kinnitamata andmetel andis Dylan käsu ta koduleheküljelt eemaldada märkus, et ta sai Nobeli kirjanduspreemia.

«See ei peaks üllatus olema, kuna ta tujukus ja ülbus on laialt teada. Ootame ja vaatame, kas ta lõpuks võtab meiega ühendust. Kui ta ka ei ilmu detsembris Stockholmi auhinnatseremooniale, siis on ta ikkagi Nobeli kirjanduspreemia laureaat,» lisas rootslane.

75-aastane Dylan on esimene Nobeli kirjanduspreemia saanud muusik, sattudes samas kirjanike kriitika alla. Paljude tuntud kirjanike arvates ei saa laulusõnu liigitada tõsise kirjanduse hulka.

Iga aasta 10. detsembril toimub Stockholmis tseremoonia ja bankett, millel Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf jagab Nobeli preemiad ja peab kõne.