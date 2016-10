Näosaate seekordne külaliskohtunik on Madis Milling.

Eelmise saate võitjast Kalle Sepast sai Gene Kelly ja ta esitas lugu «Singin' In The Rain».

Olav Osolin: Mulle hakkab muusikal juba siin vaikselt meeldima. Iga kord, kui ma olen näinud seda numbrit Gene Kelly esituses, olen mõelnud, et küll on hästi tehtud! Küll üks asi on hästi tehtud! Hästi lavastatud, hästi näideldud, vihm ka veel. Sa olid laulu poolest väga kena, võibolla natuke kumedam. Tantsimine oli suurepärane. Ma kuskilt lugesin, et kui Gene Kelly seda vihmas mitu päeva järjest filmis, siis tal oli 39c palavik. Ta oli tõeline meister ja meil siin on samasugune meister sirgumas!

Tanja Mihhailova: Nii mõnus oli kuulata ja meenutada, et inimesed olid õnnelikud, laulsid, tantsisid vihma käes. Mehed olid ikka džentelmendis, naised olid naiselikud... Kuigi mulle meeldib tänapäevane tantsumuusika ka, siis mõnus on seda kuulata. See õnnelik olek oli väga äge.

Madis Milling: Alustuseks ütlen, et see oli muusika minu maitsele. Vaatamata sellele püüdsin objektiivseks jääda. Pean Tanjaga nõustuma, et ei olnud sellist särgirebimist ja «tõmban õlad kõrvade juurde krampi ja panen pedaali nii palju, kui annab». See oli täpselt selline lugu, mida tuli mõnusalt võtta. Vaatamata sellele, et sa suutsid seda mõnuga ja pealnäha lõdvalt võtta, oli see ikkagi detailitäpne. Me räägime lõpetatud liigutustest, õigel kohal tehtud silmapilgutustest, see viimane pea tagasipööre ja vaatamine. Perfekto! Mulle meeldis.

Andrus Vaarik: Küll sa räägid tarka juttu... Mu usaldus riigikogu vastu tõuseb. Ei, see oli äärmiselt elegantne ja kerge. Ma tean, kui suur töö selle taga on, et see kergus saavutada. Ma arvan, et see, et sa oled olnud selline püstoldublant mitme lavastuse juures, on arendanud sinus väga kiire reageerimisvõime ja väga kiire resultaadivormistamise oskuse. See on fantastiline asi. Ma ei tea, mis sulle üle jõu käik. Sind võiks ikka sügavamasse ja sügavamsse vette visata. Sa said kätte täpselt Gene Kelly arglikkuse, selle ärapeitmise, et ta ei ole väga hea laulja. Sa oled ise palju parem laulja kui Gene Kelly. Kurat! Peenelt töötad! Peen mees!

Laura Põldverest sai seksikas ilmaneiu Niki ja ta esitas hitti «Äike, päike».

Tanja: Mul näolihased valutavad, sest ma irvitasin nagu lollakas terve laulu ajal. See on äärmiselt optimistlik ja kergemeelne rahvateatri etteaste. Mis on tegelikult väga hea kompliment, sest nii see nägigi välja. Aga väga tore, et kõigil on lõbus ja kõik naudivad. Äärmiselt raske on ju laulda halvemini, kui sa tegelikult laulad.

Madis: Minu jaoks oli üllatus, et järeletegemine saab olla veel valusam kui originaalesitus. Mulle meeldisid väljapeetud detailikesed ja kohustuslikud klišeeliigutused - silitan lille ja teeb publikule nii ja võtab kuti peast kaabu ja panen endale pähe... Nii nummi oli see!

Andrus: Ma jäin mõtlema selle peale, et millest tuleb see ilmaennustajate fenomen. Nad loevad prompteri pealt püüdlikult ja tihtipeale väga saamatult mingeid temperatuurinumbreid ette ja siis on nad äkki superstaarid. Siis hakkavad nad iseenesestmõistetavalt laulma, nad on mingid arvamusliidrid... Sa ei teinud mingit paroodiat, sa tegid täpselt nii, nagu see originaal on. Sa ei pidanud midagi lisama, ainult ennast tsenseerima ja kärpima ja kohitsema igalt poolt. Ja see oli kohutavalt naljakas!

Kristjan Kasearu esitas Ben E. Kingi legendaarset lugu «Stand By Me».

Madis: Mustanahaliste lauljatega on see, et neil on eriline tämber ja kui sa ei tea lauljat ja kuulad silmad kinni, siis saad, aru, et on tegemist anfo-ameerika lauljaga. Naiste puhul on see eriti hästi ära tabatav. Ma korraks panin silmad kinni - ja oli! Ma ei oska seda seletada, mis see on, aga sa tabad ära, et nüüd on minu ees mustanahaline laulja. Ja loomulikult see igikestev naeratus, mis jättis mulje, et kas ta on hästi palju rohelist suitsu suitsetanud... See oli ehe.

Andrus: Mul on sind nii rõõm vaadata ja olen kade ka kuidagi. Ma tean, et see ei tule kergelt, aga sa oled kuradi hea näitleja! On sul mingi praktika, on sind rakendatud näitlejana? Teeb kadedaks! Mina pean siiamaani õppima ja harjutama, aga sul tuleb kuidagi kergelt see. Sa oled ikka kuradi andekas!

Olav: Tõeliselt hea tuju number. Nii vähe oli sul vaja teha ja mul kogu aeg oli tuju hea. Inimesed küsivad, et miks Ben niimoodi kogu aeg naeris. Ta oli juba vana mees, aga 2012. aastal arvati kokku, et see laul on autoritasude korjamise edetabelis kuuendal kohal kõigi aegade osas. Benile kuulus sellest tasust autorina 50 protsenti, nii et sellepärast tal oligi nägu naerul kogu aeg. Aga väga lõbus lugu ja hästi lauldud ka!

Tanja: Mulle nii meeldib tänane saade! Kolmas etteaste ja kõik on nii rõõmsad ja õnnelikud laval! Ei olekski nagu Eesti saade. Väga hästi lauldud ja see õnnelik oleks. Suurepärane, ma olen täiesti sillas!

Inga Lunge kehastas Ülle Ullat ja esitas lugu «Minu mees».

Olav: See oli raske pähkel nii sulle kui žüriile. Ülle Ullat me ei tea ju kui lauljatari, vaid kui tantsijat. Mina olen teda näinud varietees, ta oli Viru Varietee kunagine primadonna. Laulu koha pealt tõesti - ma läksin internetti, sain teada, et see on ilmatuma kuulus Prantsuse lugu. Siis tulin tagasi ja mõtlesin, et kuidas seda tehakse. Sa näed hämmastavalt kõvasti Ülle Ulla moodi välja.

Tanja: Mulle väga meeldis see number, see oli väga hästi tehtud. Kummaline on vaadata, et kunagi nii lauldi - et kui mees petab, siis nii ongi. Ma kujutan ette, et mu endine klassijuhataja võiks niimoodi vaikselt laulda klassis. Tämber oli sarnane, täpselt samamoodi uinutava efektiga.

Joosep Järvesaar tõi lavale Eurovisiooni kõigi aegade halvima etteaste - Michalis Rakintzis ja «S.A.G.A.P.O».

Tanja: Kuidas saab öelda, et see oli kõige halvem etteaste? See oli kõige parem etteaste! Üldse! Ever! Mina kahjuks poolt asja ei näinud, kuna ma tõmblesin kuskil naerust laua all ja hoidsin Olavist kramplikult kinni. Ma esimest korda selle hooaja jooksul hakkasin nutma, nii et mu meik on vist tuksis. Minu meelest see oli lihtsalt geniaalne. See oli paroodia ja briljantselt üle keeratud. Kõige õudsem on see, et sa pead laulma valesti ja sa pead kukkedega laulma ja see on ühel lauljalt äärmiselt raske.

Joosep: Suht easy tegelt.

Tanja: Oli jah? Ma tahaks seda uuesti näha, sest mul jäi pool numbrit nägemata.

Madis: Ma polnud seda numbrit enne saadet näinud. Selle esituse kohta... Teate... See oli nii halb, et see oli juba hea! Ma nõustun Tanjaga sada protsenti, et väga head esitus järele teha on keeruline, aga väga halba esitust on ka väga raske järele teha ja sul tuli see suurepäraselt välja.

Andrus: See fenomen, mis ma laval nägin, ei allu analüüsile. Minul puudub programm selle avamiseks ja seletamiseks. Joosep, see on parim, mis sa oled siiamaani teinud!

Adeele Sepp ja Liis Lass astusid lavale tüdrukutebändi Spice Girls liikmetena.

Tanja: Kui õnnelik ma olen täna! Super meelelahutus! Ma ei ole kunagi nende kontserdil käinud ja see oli nii päris. Iga karakter oli nii tõetruu ja supertöö minu meelest. Väga hästi lavastatud, lauldud ja tantsitud. Ma tean, et seal paaril inimesel keerati live-esinemisel mikrofon maha, aga siin ei olnud vaja. Nii super etteaste, ma ei tea, mis saade! Ma ei tea, kuhu siit edasi minna. Minu arvates sa Adeele näed super sarnane Geriga välja, sulle sobib kuidagi see punane värv. Ja need kõverad jalad! Tal olid videos kõverad jalad. Ta jooksis nagu transvestiit kontsadel. Seda oli nii hästi näha. Liis, see natuke mehelik Scary olek. Suur tänu teile, see oli ülikõva!

Madis: Ma pean saatejuhiga nõus olema, et on väga suur oht, kui võtta enda kõrvale kamp väga säravaid näitlejaid. Terve esinemise aja ma teid kahte suurt ei vaadanud, vaid mõtlesin, et küll sellel Niinemetsal on raske elu. Jälle tuleb siia, jälle võetakse vahaplaastritega rinnakarvad ära... Või tal üldse ei kasva, ma ei tea. Mis puudutab esinemist, siis sarnasus oli hämmastav.

Andrus: Mul paanika kasvab järjest, sest me peame punkte andma. Täitsa pekkis ausalt öelda. Ma ei tea, mis saab. See kergus, see elegantsus, rõõm, sära. Ei tea, kui palju selle taga tööd on. Müts maha!

Raivo E. Tamm esitas Tarmo Pihlapi lugu «Hüljatud mees».

Madis [läbi naerupisarate]: See oli nii kurb lugu! Ma olen sõnatu! Ma olen tõeliselt sõnatu! Iseenesest oli see jube... Ma kogun ennast. Ei, see oli haige. See oli muidugi ka tolle ajastu värk, et vahet ei ole, kas oli kurb või lõbus lugu, ikka kõiki lugusid lauldi rõõmsalt. Peielaualaul oleks olnud ikka sama fiilinguga olnud. Ilus!

Andrus: Su objektid tulevad sulle sisse, ladestuvad, käärivad, valmivad ja siis nad püüavad sealt välja tungida. Tsiteerides mu lemmikkirjanikku: «Järsud kingud murdsid tuhkru rammu.» Sul on hääl ära ja sa oled ennast ära rassinud, kallis sõber! Ei olnud sul enam vahendeid selle Tarmo ilmutamiseks meile. Tubli poiss! Vaim on valmis, aga liha on nõder natukene.

Olav: Mul jäi ka selline mulje, et soov oli väga suur olemas, aga keha ei tulnud järele.

Andrus: Ta on kõige püüdlikum osavõtja meil üldse!

Olav: Selles mõttes ma nägin sinu igasuguse kehaliigutusega, et üritus oli meeletu. Aga keha lihtsalt avaldas vastupanu. Aga selle vastu pole midagi teha, juhtub.

Tanja: No mina ei tea, millest nemad rääkisid, sest mulle kohutavalt meeldis. Mulle jäi väheks! Mõtlesin, et miks sa omavoliliselt tegid laulu kaks korda lühemaks, aga siis sain aru, et sa laulsid tegelikult päris pikka aega ja lihtsalt lõpp tuli. Ma mõtlesin, et algul tantsid ja siis hakkab nali ära väsima, aga mul oli ikka naljakas. Ikka hea paroodia oli. Mulle väga meeldis. Müüdud!

Neljanda näosaate võitis Joosep Järvesaar, kes annetas võidetud 1000 eurot Pärnu Lasteküla Lootuse majale.

