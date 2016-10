Näosaate seekordne külaliskohtunik on Madis Milling.

Su nägu kõlab tuttavalt saade 23.10.2016 / Kalle Sepp / Erlend Štaub

Eelmise saate võitjast Kalle Sepast sai Gene Kelly ja ta esitas lugu «Singin' In The Rain».

Olav Osolin: Mulle hakkab muusikal juba siin vaikselt meeldima. Iga kord, kui ma olen näinud seda numbrit Gene Kelly esituses, olen mõelnud, et küll on hästi tehtud! Küll üks asi on hästi tehtud! Hästi lavastatud, hästi näideldud, vihm ka veel. Sa olid laulu poolest väga kena, võibolla natuke kumedam. Tantsimine oli suurepärane. Ma kuskilt lugesin, et kui Gene Kelly seda vihmas mitu päeva järjest filmis, siis tal oli 39c palavik. Ta oli tõeline meister ja meil siin on samasugune meister sirgumas!

Tanja Mihhailova: Nii mõnus oli kuulata ja meenutada, et inimesed olid õnnelikud, laulsid, tantsisid vihma käes. Mehed olid ikka džentelmendis, naised olid naiselikud... Kuigi mulle meeldib tänapäevane tantsumuusika ka, siis mõnus on seda kuulata. See õnnelik olek oli väga äge.

Madis Milling: Alustuseks ütlen, et see oli muusika minu maitsele. Vaatamata sellele püüdsin objektiivseks jääda. Pean Tanjaga nõustuma, et ei olnud sellist särgirebimist ja «tõmban õlad kõrvade juurde krampi ja panen pedaali nii palju, kui annab». See oli täpselt selline lugu, mida tuli mõnusalt võtta. Vaatamata sellele, et sa suutsid seda mõnuga ja pealnäha lõdvalt võtta, oli see ikkagi detailitäpne. Me räägime lõpetatud liigutustest, õigel kohal tehtud silmapilgutustest, see viimane pea tagasipööre ja vaatamine. Perfekto! Mulle meeldis.

Andrus Vaarik: Küll sa räägid tarka juttu... Mu usaldus riigikogu vastu tõuseb. Ei, see oli äärmiselt elegantne ja kerge. Ma tean, kui suur töö selle taga on, et see kergus saavutada. Ma arvan, et see, et sa oled olnud selline püstoldublant mitme lavastuse juures, on arendanud sinus väga kiire reageerimisvõime ja väga kiire resultaadivormistamise oskuse. See on fantastiline asi. Ma ei tea, mis sulle üle jõu käik. Sind võiks ikka sügavamasse ja sügavamsse vette visata. Sa said kätte täpselt Gene Kelly arglikkuse, selle ärapeitmise, et ta ei ole väga hea laulja. Sa oled ise palju parem laulja kui Gene Kelly. Kurat! Peenelt töötad! Peen mees!

