Eesti baaridaam Hirja Niit baarmenite maailmameistrivõistlustel hõbemedalil!

Jaapanis Tokios 16-21. oktoobrini toimunud baarmenite maailmameistrivõistlustel võidutses taas kahekordne baarmenite Eesti meister Hirja Niit.

Rahvusvahelise Baarmenite Assotsiatsiooni (IBA) poolt ellukutsutud maailmameistrivõistlused toimusid tänavu juba 65-ndat korda, esimesel korral tuldi võistluseks kokku 1951. aastal kui eelmärgitud organisatsiooni seistme riigi poolt loodi. Tänaseks kuulub assotsiatsiooni 65 riiki ning iga-aastane oodatuim üritus on kindlasti baarmenite kokteilivõistlus.

Short Drink ehk Sour kategooria kokteilivõistlustel saavutas eestlane Hirja Niit oma kokteiliga auväärse 2. koha. Sama kategooria maailmameistriks krooniti Jaapani baarmen Kenji Tsubokura. Kolmanda koha saavutas armeenlane Stepan Abrahamyan.

Flairi finaali võitis Poola esindaja Marek Posluszny, teiseks tuli Hispaania showbaarmen Leonardo Galvez Calderon, kolmandaks flairis ennast Danielo Oribe Uruguayst. Eestlane Georgi Voomets kahjuks seekord finaalikohale ei jõudnud.

Maailma parimaks kokteiliks tunnistati superfinaalis Hirjaga koos võistelnud jaapanlase Kenji Tsubokura kokteil “The Best Scene.”

Venus Club ja Jahtklubiresto üks omanikke ja baarmene Hirja Niit sai pääsme baarmenite maailmameistrivõistlustele kevadel, kui ta võitis siinsed EBA poolt korraldatavad Eesti meistrivõistlused.

Hirja tõi võistlustel inspiratsiooniallikatena välja Jaapani uhked kirsiaiad ning sidus oma kokteili koostisosad teatavaks sillaks Jaapani ja Eesti vahele. Hirja on saavutatu üle õnnelik ning väga tänulik oma toetajatele ja kaasaelajatele.

EBA president Margit Kikas: “Eesti on pääsenud maailmameistrivõistlustel juba viimasel viiel aastal järjest medalikohtadele. Seega võib julgelt väita, et Eesti baarmenid on maailmas väga hinnatud kokteilimeistrid.”

Tänavusest võistlusest võtsid osa 57 riigi rahvusvaheliste baarmenite võistluste võitjad, keda hinnati nii kokteilide valmistamise, tehnika kui joogi maitse osas.

EBA asutati 26. mail 1994 Viru hotellis.

Alates 1995. aastast toimuvad igal aastal EBA meistrivõistlused, mille võitja esindab Eestit alates 2000. aastast rahvusvahelisel kokteilide maailmameistrivõistlusel. EBA on alates 1999. aastast IBA täisliige.

Hirja Niit 2. koha kokteil maailmameistrivõistlustel:

The Queen of Cherry

4 cl Angostura 1919

2 cl Luxardo Marachino

1 cl Teisseire Elderflower

2 cl lime juice, fresh

1 Egg white, white

2 Dashes Fe Brothers Cranberry Bitters