Elu24 lemmikud! Need olid TFW kolmanda päeva kõige coolimad külastajad!

Saarstilist Zenja Fokin eriti ägeda Kirill Safonovi T-särgi ja H&Mi ja Kenzo koostöös sündinud bomber-jaki, pükste ja plätudega. Eriti ägedad on kuldse raamiga prillid.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

See neiu mõjus karvase ja mõnus käekoti ning tikanditega mustas kleidis eriti moekalt.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Tume huulepulk tõmmu naha taustal, must kaabu ja pilkupüüdev seelik!

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Mõnus lumivalgekese vibe - punased huuled, valge nahk ning must-valge riietus.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Julged kaunitarid rokivad pilke naelutavat outfiti suurepäraselt! Sellist mängulisust võiks ka punasel vaibal rohkem näha.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Piret Puppart oma tuntuks kantud palmikuga ning huvitavate detailidega mõjub seltskonnas alati värskelt.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Kaunid naised ilusates pükstükkides! Pilgupüüdjateks juures punased huuled ja käekotid.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Janar Juhkov esitlemas meestemoe huvitavamat külge.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Väike must kleit on eriline just sametist käiste poolest.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Ilus punane põneva detailiga ja minimalistlik must.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Blogijad Kristjaana ja Lucine on alati viimaste trendidega hästi kursis.

Tallinn Fashion Week 21.10.2016 Elu24 fotosein / Erlend Štaub

Cool ja rokenroll! Ümara kujuga prillid ja kasseti kujuga käekott on suurepärased leiud!