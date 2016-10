Elu24 video! Mantlite moelooja Raivo Holm tutvustab, millist ülerõivast sel hooajal soetada

Raivo Holm toob Tallinn Fashion Week-i lavale YEAR sügistalviste kollektsioonidena nagu tavaliselt - tänavamoe - selle kallimas, luksuslikumast ja avangardsemas sektoris. Lavale tuuakse perfektne pealisriie oma parimas viimistluses ja kaasaegseimas moelõikes.

Põhjamaiselt armastatud jahedate ja tumedate värvide seas leidub lisaks erinevaid heledaid halle-, oliivi- kui ka kaamelitoone. Rõhutatud on kanga struktuurid ja mustrid, eriti ruudud. Lõikelise poole pealt on tooted liikumas enam isikupärase stiili poole, kus klassikalist traditsiooni on hakataud muutma kas funktsionnalsete või stiliseeritud elementidega.

TFW/ Year by Raivo Holm / Kalle Veesaar

Meeste mantlite siluetid on läinud pikemaks ja lõiked modernsemaks ning on varasemaga võrreldes märksa enam kehasse töödeldud. Pikkadel naiste mantlitel on kergelt maskuliinsed ja isegi grungelikud lõiked. Kollektsiooni fookuses on kvaliteetsed materjalid, mahulisemad kangad ja loomulikult karusnahk.

Raivo Holm on rõivatööstuse omanik, tegevjuht, brändijuht ja disainer ühes isikus. Praegu on Raivo brändid esindatud Baltikumis, Soomes (mis on ka kõige suurem turg) ja Rootsi. Suurimatest Kaubamajdest on Raivo Holm-i loodu müügil Stockmannis ja Tallinna Kaubamajas.