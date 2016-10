Miljardäridest ettevõtjad on nüüdisaja kolumbused ja marcopolod

Kosmiline pakub huvi näiteks Elon Muskile, Juri Milnerile, Mark Zuckerbergile, Richard Bransonile, Jeff Bezosele, Ross Perot`le, Larry Page`ile ja veel paljudele teistele, edastab Yle.

Maailma kõige rikkamate hulka kuulujatel on viimastel kümnel aastal üks ühine hobi- kosmos.

Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit Elon Musk on leiutajast ettevõtja, kes juhib elektriautosid valmistavat firmat Tesla, lisaks oli ta firma PayPal kaasasutaja ja ta arendab hyperloop kiirsõidukit, kuid tal jääb aega tegeleda ka kosmosega.

Musk asutas näiteks kosmosefirma SpaceX, mis arendab ja katsetab kanderakette ning paar nädalat tagasi esitles ta Marsi koloniseerimise plaani. Tema firma kavatseb olla esimene, mis teeb mehitatud lennu Marsile ja seda enne USA kosmoseagentuuri NASA lendu.

Vene ärimees Juri Milner ja Facebooki asutaja, ameeriklane Mark Zuckreberg ühendasid jõud, tehes koostööd briti tuntud füüsiku ja kosmoloogi Stephen Hawkingiga, et saata kosmosesondid uurima kolmest tähest koosnevat süsteemi Alpha Centauri.

Britist ärimees ja seikleja Richard Branson, kellel kuuluvad firmad Virgin Records ja Virgin Atlantic Airways, asutas kosmoseturismifirma Virgin Galactic, mis hakkab jõukaid kosmoseturiste lennutama.

Kosmoseturismist on huvitatud ka Amazoni asutaja Jeff Bezos ja turismiärimees Robert Bigolow. Veel on kosmosereisdest ja uurimisest huvitunud Microsofti üks asutajatest Paul Allen ja režissör James Cameron.

Äritegevusega rikastunuid huvitab kindlasti ka kosmosega seotud äritegemise ja rikastumise võimalused. Ainuüksi satelliidiäri on sadade miljonite dollarite väärtuses bisnes.

Teadlased koos ärimeestega on käinud välja plaani hakata asteroididel maaki kaevandama, kuid esmalt tuleb asteroid tõmmata «kosmilise lasso» abil Kuu orbiidile. Mitmed uuringud on kinnitanud, et asteroididel võib leiduda väärismetalle nagu kuld ja plaatina.

Lisaks eraettevõtjatele tegelevad kosmose uurimise ja uute vallutamisplaanidega USA NASA, Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja veel mitmete riikide kosmoseagentuurid. NASA teeb näiteks koostööd lennukifirmaga Boeing, andes talle neli miljardit dollarit, et luua Starliner kosmosekapsel.

Kuid jõukate ärimeeste ja kosmosefirmade plaanid on silma jäänud kriitikutele ja küünikutele, kes peavad paljusid plaane utoopiliseks ning neid on võrreldud iroonilises võtmes kuulsate maadeavastajate ja seiklejatega.

Mitmel korral on meedias küsitud, et kas miljardäridest ärihaid on nüüdisaja kolumbused, marcopolod ja vascodagamad, sest neid huvitavad kaardistamata alad, kuid mitte meie planeedil, vaid sellest väljapool.

Meeste plaanides on seiklushõngu, kuid nad näevad selles ka rahateenimise võimalust. Suured investeeringud võivad veel rohkem tagasi tuua.

Kosmiliste avaruste vallutamise konkurents on üsna tihe ja projektidesse investeeritakse sadu miljoneid dolalreid.

Miljardäridest ettevõtjad unistasid juba lapsepõlves millestki suurest ja äritegevuses on nad juba selle saavutanud, seega tuli pilk kuhugi kaugemale suunata. Jeff Bezos sõnas ühes intervjuus, et talle meeldis lapsena vaadata televiisorist rakettide starti, kuid kõige suurema mulje jättis Apollo 11 missiooni maandumine Kuul.

Paul Alleni teatel oli tal lapsepõlves periood, mil ta tahtis saada astronaudiks ja ta teadis peast paljude astronautide nimesid.

Samasugused unistused on veel paljudel teistel, kes ei ole veel kuulsaks ja rikkaks saanud.