Benedict Cumberbatchi naine ootab teist last

Mitmete meelelahutusväljaannete teatel oli 38-aastasel Hunteril ta mehe uue filmi «Doctor Strange» esilinastusel Los Angeleses beebikõhtu näha.

Paar abiellus 2015. aasta 14. veebruaril ning nende esimene laps, poeg Christopher sündis sama aasta juunis.

40-aastane Cumberbatch on mitmes intervjuus rõhutanud, et ta tahab suurt perekonda, kasutades väljendit «batch of boys» (poistekamp). Meedia tegi selle ümber sõnaks «cumberboys».

Benedict Cumberbatch kehastab filmis «Doctor Strange» geeniusest kirurgi Stephen Strange`i, kes saab õnnetuses vigastada, kuid teda asub kurjaga võitlemiseks välja õpetama Tilda Swintoni tegelane Ancient One. Kurikaelaks on Kaecilius, keda kehastab seriaali «Hannibal» staar Mads Mikkelsen.