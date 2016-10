Video: kas tükk alumiiniumi tõendab, et 250 000 aastat tagasi külastasid tulnukad Maad?

Rumeenia võimud väitsid, et see objekt koosneb 90 protsendi ulatuses alumiiniumist, kuid selles on veel 12 metalli ning selle vanus võib olla 250 000 aastat, edastab Daily Mail.

Lausanne´i laboratoorium kinnitas, et tegemist on sajanditetaguse objektiga, kuid see ei pruugi olla maaväline. Vandenõuteoreetikute ja ufoekspertide arvates on see tõend, et 250 000 aastat tagasi külastasid maavälised jõud meie planeeti ja neist jäi siia nii mõndagi maha.

Inimkond hakkas alumiiniumi valmistama alles 200 aastat tagasi, seega on 250 000 aasta tagune alumiinium sensatsioonile, sest see ei saa olla meie planeedilt.

Mitte kõik uurijad ei arva, et tegemist on maavälise metalliga. Rumeenia ajaloolase Mihai Wittenbergeri arvates on see metallitükk pärit Teise maailmasõja aegse Saksa lennuki Messerschmitt ME 262 teliku küljest. Wittenberg aga ei ole kommenteerinud objekti vanust, mis nii Rumeenia kui Šveitsi labori andmetel on 250 000 aastat.

Rumeenias Muresi jõe ääres Aiudis töötanud töölised leidsid 1973. aastal kümne meetri sügavuselt kolm objekti, millest üks oli alumiiniumist. Kohale toodud arheoloogide arvates oli tegemist väga vanade esemetega, mille vanus võib olla tuhandeid aastaid. Kolmas objekt pakkus enim huvi, sest tegemist oli mingi metallist asjaga, mis oma kujult meenutas kirvest.

Need objektid saadeti Transilvaaniasse Clujsse uurimiseks. Kirveks nimetatu on 20 sentimeetrit pikk, 12,5 sentimeetrit lai ja seitse sentimeetrit paks. Ülejäänud kaks objekti, mis olid luud, kuulusid 80 000 – 10 000 aastat tagasi välja surnud imetajatele.

Rumeenia ufoloogide ühingu asejuhi Georghe Cohali arvates on tegemist iidse tulnukate raketi osaga, selle vanust kinnitati laboriuuringutes. Ta lisas, et 250 000 aastat tagasi ei osanud inimesed veel alumiiniumit toota ja seetõttu on see meie planeedile sisse toodud.

«Alumiiniumkirves» on näitusel Cluj-Napoka ajaloomuuseumis, juures selgitus, et päritolu on teadmata.