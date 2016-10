Bob Dylan andis märku, et teab Nobeli kirjanduspreemia saamisest

Dylan andis nüüd oma kodulehel märku, et ta on Nobeli kirjanduspreemia saamisest teadlik, kuid seal ei ole kirjas, kas ta selle vastu võtab, edastab Daily Mail.

75-aastane muusik sai selle maineka preemia raamatu eest «The Lyrics 1961 - 2012», mis räägib tema laulusõnadest. Dylani leheküljel reklaamitakse nüüd ta raamatut, et tegemist on Nobeli kirjanduspreemia saanud teosega.

Samas ei ole muusikastaar veel avalikult sel teemal sõna võtnud, jäädes vaid leheküljel ilmunud teate juurde.

Teisipäeval teatas Rootsi Akadeemia esindaja Sara Danius, et nad on loobunud Ameerika trubaduuri otsingutest, kuna temaga on võimatu kontakti saada. Nad üritasid Dylanit tabada nii telefonitsi kui e-kirjade abil, kuid see ei õnnestunud ja nad loobusid.

Kuna Dylani kodulehele ilmus märge, et ta on saanud oma teose eest Nobeli kirjanduspreemia, siis oletatavalt osaleb ta 10. detsembril Stockholmis Nobeli galal, kus kuningas Gustaf XVI Adolf annab Nobeli preemiad üle.

Varasemast on teada, et mitu Nobeli kirjanduspreemia saajat ei ole läinud Stockholmi auhinda kätte saama. Näiteks jäi 2004. aastal selle preemia saanud Elfriede Jelinek koju, tetades et tal on sotsiaalfoobia. 2005. aastal puudus Nobeli galalt Harold Pinter ning 2013. aastal Alice Munro. Nad mõlemad vabandasid end terviseprobleemidega.

Vaid kaks Nobeli kirjanduspreemia saajat on sellest ära öelnud. Boriss Pasternak tegi seda 1958. aastal nõukogude võimude survel ja Jean-Paul Sartre ei soovinud seda saada 1964. aastal, kuna selline autasu talle ei meeldinud.

Dylani laulud ja laulusõnad on mõjutanud paljusid muusikasõpru ja muusikuid, ta on esimene laulukirjuta, kes sai Nobeli kirjanduspreemia.

Lisaks Bob Dylanile kandideerisid sel aastal Nobeli kirjanduspreemiale Salman Rushdie, Adonis ja Ngugi wa Thiong´o.

