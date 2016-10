Ligi pool pead kaotanud ameeriklast kahtlustatakse süütamises ja mõrvakatses

Kuigi rahvusvaheliselt ei ole Eesti oma pättide poolest kurikuulus ja ka teiste riikide kurjategijad ei soovi siia eriti tulla, näitavad arvud, et politseilt rahvusvahelist koostööd nõudvate kriminaalide hulk on aastatega selgelt kasvanud.

Bookeri preemia võitis romaan Bob Marley mõrvakatsest

Tänavuse Bookeri preemia võitis jamaika autori Marlon Jamesi romaan «A Brief History Of Seven Killings», mis on inspireeritud 1970ndatel juhtunud reggae-laulja Bob Marley mõrvakatsest.