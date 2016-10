Video: austraallane mõisteti «Tinderi mõrvas» õigeks

Nüüdseks 30-aastane Gable Tostee ja 26-aastane Warienna Wright kohtusid esmalt internetis, kuid 2014. aasta augustis silmast silma Queenslandi Gold Coasti majas, mille rõdult naine alla kukkus ja suri, edastab news.com.au.

Prokuröride teatel tekkis paari vahel mehe korteris olles tüli ja naine üritas rõdu kaudu alumisele korrusele põgeneda, kuid kukkus alla.

Uurimine näitas, et mees ei olnud naisega juhtunus süüdi ning kohus vabastas ta mõrvasüüdistusest. Tostee advokaat Nick Dore sõnas, et ta kliendil on hea meel, et juhtum lahenduse sai ja ta läheb eluga edasi.

Tostee ja Wright kohtusid esimest korda näost näkku 7. augustil 2014 Queenslandi kuurordis Surfers Paradise. Vaid paar tundi pärast kokkusaamist kukkus naine 14. korruse rõdult alla.

Kohtus kuulati ära 199-minutiline audiolindistus, mille Tostee tegi salaja nende kohtingust ja sellel on kuulda naist nõudmas, et mees lubaks tal minna.

Prokurörid arvasid, et see lindistus näitab mehe süüd, samas kohtu alla antu advokaat arvas, et see on ta kliendi süütuse kinnitus.

Tostee väite kohaselt tuli Wright talle kallale ja viskas teda ruumis olnud iluasjaga.

Hiljem on kuulda, kuidas Wright palub meest, et ta lubaks tal lahkuda ja ilmneb, et naine on suletud rõdule. Sinna lõksu jäänuna hakkas Wright 14. korruse rõdult alla ronima, et jõuda 13. korruse rõdule, kuid ta libastus ja kukkus alla. Kohtu teatel oli tegemist naise enda otsusega alla ronima hakata ja seega on see õnnetusjuhtum.