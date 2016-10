TFW teise päeva moekollektsioonid: Anu Hint, Katre Arula, Iris Janvier, Piret Ilves, Diana Arno

Anu Hint esitleb TFW raames oma esimest 100% prêt–à–porter kollektsiooni. Praktilised rõivad on mõeldud kasutamiseks aastaringselt jahedas põhjamaises kliimas.

2016.aasta Katre Arula kleidikollektsioon «Festival day» on inspiratsiooni saanud suvistest muusikafestivalidest, peegeldades Eestimaal veedetud erilisi hetki. Kleidid on romantilised ning naiselikud, muutes kandja enesekindlaks ja mitte kunagi nähtamatuks.

TFW/ Diana Arno pidulikud kleidid ja kvaliteetsed vill- ja kašmiirmantlid

DIANA ARNO bränd on mõeldud julgele ja hea stiilitundega naisele, kes peab rõivaste juures oluliseks kvaliteetset õmblustööd, huvitavaid lõikeid ning hindab naturaalseid materjale. DIANA ARNO loomingus domineerivad siid, vill, kašmiir, puuvill jne, ei puudu ka üdini naiselikud pitsdetailid ning teised vähemlevinud ja huvitavad kangad. Peamiselt on brändi valikus kleidid - sobiva toote leiab nii tööle, vaba aja veetmiseks kui ka pidulikumaks hetkeks. Kvaliteetsed vill- ja kašmiirmantlid on saadaval nii kevad-sügiseseks kui ka talviseks perioodiks.