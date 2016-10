Taksojuhid ja sõidujagajad on leppimas!?

Põnev! Paljukirutud Taxify juhi pihtimus

"Ma ei ole paberitega taksojuht. Ma pole läbinud taksojuhi ametikoolitust, mul puudub taksomeeter ning plafoon. Mul on vastu panna Taxify juhi koolitus. Ma olen üks nendest 5% Taxify juhtidest, kellele meedia viimasel ajal erilist tähelepanu pöörab. Ma olen sõidujagaja, kes kulude kokkuhoiu eesmärgil võtab Taxify äpi kaudu peale inimesi. Kliendid esitavad oma soovi, kuhu nad tahavad minna ning sihtkohta jõudes lahkuvad nad autost, tasudes summa ning mina sõidan edasi sinna, kuhu vaja. See on juriidiline sõnastus. Reaalsuses aga on see ikkagi sisuliselt taksojuhiamet, mitte pelgalt teenus nagu koolitusel väidetakse." Nii pihib üks Taxify juht portaali Neljas Dimensioon veergudel.