Kas saksa hertsog, kellest sai Inglise kuninga George I, mõrvas oma abikaasa salakallima?

Tulevane kuningas sulges naise pärast afääri ilmsikstulekut Saksimaa Ahldeni lossi ja naine elas seal 30 aastat, enne kui suri. Ta ei näinud oma lapsi enam kunagi ja ta mehe käsilased valvasid teda pidevalt. Sophia Dorothea de Celle teatab viimases kirjas oma mehele, et olgu ta neetud.

Rootsi krahv Philip Christoffer von Königsmarck oli sakslanna lapsepõlvesõber,kuid hiljem kui nad täiskasvanud olid, tekkis neil suhe.

Ajalooallikate teatel nähti von Köningsmarcki veel elusana 1694. aasta suvel, kui ta külastas de Cellet, kuid pärast seda ta kadus.

De Celle oli õnnetus abielus oma sugulase Georg Ludwigiga, kellega teda sunniti poliitilisse abiellu 16-aastasena.

Armunud plaanisid koos põgeneda, kuid nende plaan paljastus ning pärast seda von Köningsmarck kadus. Nii Saksamaal kui Rootsis arvati, et ta tapeti.

Nüüd leiti Hannoverist Leine lossist renoveerimise käigus luustik, mis võib anda vastuse von Köningsmarcki saatuse kohta. Göttingeni ülikoolis läbi viidava uurimise esimeses etapis tuvastati, et tegemist on aastasadu tagasi surnud isikuga.

Lisaks tehakse DNA-teste, milleks andsid vereproove mitmed von Köningsmarcki suguvõsa praegu elusolevad liikmed. Veel ei ole leitud, mis põhjustas luudeomaniku surma.

Saksamaa arhiivides on säilinud de Celle ja von Köningsmarcki armastuskirjad, millest paljastub nende põgenemisplaan. Kirjad on osaliselt kodeeritud, kuna nad soovisid olla ettevaatlikud ja teadsid, et riskivad kõigega.

«Kirjade suur hulk ei ole imekspandav, kuna 17. sajandil oli see tavapärane. Vahel saadeti samale isikule mitu kirja päevas,» teatas Rootsi Lundi ülikooli ajaloolane Håkan Håkansson, kes neid kirju uurib.

De Celle ja von Köningsmarcki traagiline suhe on andnud ainest mitmetele filmidele ja raamatutele.

Saksa päritolu Inglise kuningas George I valitses 1714 – 1727.