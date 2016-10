Donald Trump nimetas Hillary Clintonit nõmedaks eideks ja see jõudis T-särkidele

Väitluse ajal ja selle järgselt kasutasid väljendit «nasty woman» rohkem kui 300 000 Twitteri kasutajat. Samas ründasid naised Trumpi, et ta Clintonit selliste sõnadega kostitas, kuid oli ka neid, kellele see meeldis.

Clinton oli rääkimas tervishoiu teemal, kui Trump vahele segas ja teda nõmedaks eideks nimetas.

Kohe pärast väitlust jõudsid internetis müüki «Nasty woman» tekstiga T-särgid. Nende müüjate teatel antakse pooled müügrirahast organisatsioonile Planned Parenthood (Planeeritud vanemaks saamine), mis jagab informatsiooni rasestumisvastaste vahendite kohta ja kaitseb abordiõigust. Teada on, et Trump on selle organisatsiooni tegevuse vastane.

«Nasty Woman» T-särk maksab 25 dollarit.

Trump on kampaania jooksul mitmel korral naiste teemal sõna võtnud ja naisi ärritanud. Hiljuti ilmus päevavalgele 2005. aastast pärit video, millel on kuulda Trumpi kasutama naiste kohta ebatsensuurseid sõnu.

