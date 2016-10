Madonna lubas oraalseksi neile, kes hääletavad Clintoni poolt

58-aastane Madonna esines sellise avaldusega New Yorgis Amy Schumeri show`l, edastab The Independent.

«Veel üks asi enne, kui tutvustan komöödiageeniust. Kui te hääletate Hillary Clintoni poolt, siis teen teile suuseksi ja ma olen selles hea,» teatas Madonna.

Madonna ei ole kunagi varjanud oma poliitilis vaateid, mis on üsna vasakpoolsed ja on mitmel korral tekitanud väljaütlemistega skandaali.

2012. aastal, kui president Barack Obama valiti teiseks ametajaks, lausus Madonna, et rahvas peaks hääletama «musta moslemi» poolt.

«Parem oleks, et te kuradi Obama poolt hääletaksite, nii heas kui halvas, eks? Meil on tumedanahaline moslem Valges Majas ja see on kuratlikult suurepärane,» teatas Madonna 2012. aasta septembris.

Meedia kirjutas siis, et Madonnal on kitsas silmaring, kuna ta ei teadnud, mis usku Obama on, kindlasti mitte moslem.

Madonna teatas siis, et ta oli esinedes irooniline ja ta teab, et Obama ei ole moslem, samas on palju ameeriklasi, kes peavad Obamat moslemiks.

«Ja mis siis, kui ta oleks moslem? Minu jutu eesmärgiks oli, et ta sobib presidendiks ja tegelikult on ükskõik, milline on tema usk. Ameeriklased peaksid vähem religioonile tähelepanu pöörama,» teatas lauljanna.

Madonna tekitas skandaali ka 2003. aasta videoga «American Life», mille ta tegi enne Iraagi sõda ja milles ta väidetavalt sõda ülistas. Kuid kolm nädalat pärast avaldamist eemaldas Madonna video avalikkusest, kuna sattus seal nähtava tõttu kriitika alla. Videos on näha näiteks sõjalennukeid ja militaarvormis modelle. Ta selgitas, et see on sõja- ja kommertsusevastane video, kuid vaatajad on seal sisalduvast sõnumist valesti aru saanud, sest ta ei ülista sõda.

USAs leiavad presidendivalimised aset 8. novembril, kandidaatide viimane teledebatt oli eile. Kriitikute sõnul võitis selle Hillary Clinton, Donald Trump aga astus mitme seisukohaga ämbrisse.