Sportkalastamisest võib saada olümpiaala?

BBC teatel esitas Rahvusvaheline Sportkalastamise Föderatsioon (Confederation Internationale de la Peche Sportive) Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (International Olympic Committee - IOC) avalduse, et see ala võetaks Tokyo 2020. aasta olümpiamängude võistlusprogrammi, edastab foxnews.com.

IOC üritab kaasata olümpiaprogrammi uusi alasid, mis meelitaksid neid spordimänge vaatama ka nooremaid inimesi. Tokyos saab näha uusi spordialasid, milleks on surfamine, pesapall ja softball.

Sportkalastamise föderatsiooni esindajate teatel on kalastamine läbi inimkonna ajaloo olnud populaarne nii kõhutäie saamiseks kui ajaveetmisena, nüüdisajal aga koguvad populaarsust kalastamisvõistlused. Seega on sportkalastamine sobiv olümpiamängude ala, kuna selles on raske sohki teha, rääkimata dopingu tarvitamisest.

Kriitikute arvates on sportkalastamine igav ja kõik sõltub õnnelikest juhustest.

Sportkalastamine oli võistlusprogrammis näiteks 1900. aastal Pariisi suveolümpial. Võitja kohta andmed puuduvad.