Prantsusmaal avatakse esimene «Downi sündroomi» restoran

Prantsuse esimene selline restoran aitab Downi sündroomiga inimestel töötada ja tunda end täisverelise ühiskonnaliikmena, edastab The Local.

Projekti taga on 26-aastane sisekujundaja Flore Leliévre, kellel on Downi sündroomiga vend ja kes alustas sellega kolm aastat tagasi. Viimased 1,5 aastat on tal vabatahtlikest abistajatest meeskond.

«See on olnud väga emotsionaalne projekt, palju on stressi, kuid me saime hakkama. Mul on suurepärane meeskond, sest nii suurt projekti on võimatu üksinda ellu viia,» teatas prantslanna.

Naise teatel ilmus temast ja ta restoranist lugu väljaandes Ouest France ja pärast seda on ta telefon olnud «punane», sest paljud Downi sündroomiga inimesed ja nende lähedased tunnevad selle vastu huvi.

«Peredel on hea meel, et aitan Downi sündroomiga inimestel ühiskonda integreeruda. Tavaliselt ei võimaldata selle sündroomiga töötada,» nentis Leliévre.

Le Reflet restoranis töötab kuus inimest, kellel kõigil on Downi sündroom, neist kaks on kokad ja neli on teenindajad. Lisaks on meeskonnas peakokk ja restorani juht, kellel Downi sündroomi ei ole.

Meüü on lihtne, on kolm eelrooga, põhiroog, mis iga päev on erinev ja magustoit. Enamik rooogasid eelküpsetatakse madalal soojusel, et minimeerida Downi sündroomiga kokkade stressi.

Restorani käivitaja teatel on neil teenindajate jaoks märgisüsteem, mille abil saavad nad aru, mida kliendid soovivad.

Samuti on selles restoranis erilised tööpinnad ja lauanõud, et neil, kellel on motoorikaga raskusi, oleks neid kergem.

Lisaks Prantsuse restoranile on Downi sündroomiga töötajad ka Itaalias Roomas tegutsevas pitseerias, kus neid töötab 13. See söögikoht on roomlaste ja turistide seas populaarne mitte ainult hea toidu, vaid ka teenindajate sõbralikkuse poolest.