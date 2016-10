Galerii: Hõbenõel 2016 võitja, Roberta Einer`i värvikas kollektsioon

Roberta Einer on Eesti noor moelooja, kes on Londonis püsti pannud oma moeateljee. Tema moeloomingut on kandnud nii Rihanna, kui ka Lady Gaga.

«Ma arvan, et hästi palju on õnnes kinni, sest ma pole kunagi kellelegi asju ise saatnud, pigem stilistid ja artistid tulevad minu juurde,» rääkis Roberta Einer vahetult enne Tallinn Fashion Week`i. Ta lisas, et kui kellelegi jääb midagi silma, siis see liigub Londoni küllaltki kitsas moeskeenes kiiresti ka edasi.

Hea disaini saladuseks on Eineri sõnul tugev aluspind. Kvaliteet ja tootmine peavad olema tasemel. Viimase üheksa tegutsemiskuu edu oskab Einer ainult õnne nimele kirjutada. «Ajastus on tähtis, kogu selle minimalismitrendi keskel maksimalismi, värvide ja tekstuuriga peale lennata... Paljudele see ei meeldi, aga neile kellele meeldib, meeldib väga.»

Roberta loomingu hinnad algavad 100 eurost ja küündivad 4500-6000 euroni. Ühe kleidi valmistamine, mida kaunistavad erinevad litrid ja muud kirevas tehnikas tehtud detailid, võtab kümnel töötajal üle kahe nädala aega. Näiteks, taoliste jakkide hinnad võivad küündida kuni 6000 või enamgi euroni.

Roberta Eineri looming on hetkel müügil USA-s, Saks Fifth Avenue kaubamajas.

