Galerii ja video! Eile õhtul kuulutati välja Kuldnõela ja Hõbenõela värsked võitjad

Eile õhtul toimus Tallinn Fashion Weeki avapäeva raames Kuldnõela gala, kus anti üle Eesti kõige mainekamad moeauhinnad. Saalitäis publikut oli tunnistajaks nominentide võrratutele kollektsioonidele ning õhtu lõppedes anti üle nii Kuldnõela kui ka Hõbenõela auhinnad.

Kuldnõela auhinnaga pärjati Lilli Jahilo, kes on tuntud oma puhta ja ilusa, loodusest inspireeritud ning ülimalt naiseliku käekirja poolest. Tema omanimeline ja rahvusvaheline bränd on pühendunud aegumatu ilu väljendamisele ning Lilli Jahilo moemaja rõivad valmistatakse eksklusiivselt Eestis oma ala professionaalide poolt, hoides seeläbi elus Eesti moekultuuri pärandit ja tagades toodete ideaalse istuvuse ning kompromissitu kvaliteedi.

"Lilli on minu silmis alati olnud imeilusa ja ääretult kvaliteetse moedisaini esindaja ning on selle tunnustuse enam kui ära teeninud," kommenteerib Kuldnõela võitjat žüriiliige ning moetoimetaja ja -blogija Aljona Eesmaa. "Seekordne Kuldnõel näitas taaskord, kui palju suurepäraseid ja erinäolisi moekunstnike meil Eestis on. Ei olnud üldse lihtne niivõrd erinevaid kollektsioone hinnata, kuid mul on siiralt hea meel, et žürii leidis ühehäälselt, et Lilli Jahilo on tänavu Kuldnõela väärt," sõnab ta.

Hõbenõela auhind, millega tunnustatakse viimase aasta säravaimat panust meie moeellu, anti üle Roberta Einerile, kelle 2015. aastal asutatud omanimelist kõrgmoebrändi on tänu innovaatilise lähenemisele ja originaalsele tehnikale saatnud suur rahvusvaheline edu. Oma lühikese tegevusaja jooksul on ta pälvinud mitmeid ülemaailmseid moealaseid tunnustusi ja auhindu ning tema loomingut võib leida nii maailma suurimatest moeajakirjadest kui ka mitmetest rahvusvahelistest tippbutiikidest.

"Esimest korda on Hõbenõela nominendid väga tugevalt Kuldnõela nominentidele kannale astumas," kommenteerib Aljona Eesmaa. "Seekordsed Hõbenõela nominendid olid väga tugevad ning oleksin hea meelega kõikidele neist ka auhinna andnud. Aga usun siiski, et Hõbenõel läks õigesse kohta - Roberta on teinud imelist tööd ning see auhind on parimaid viise näitamaks, et ka Eestis elatakse tema tegemistele kaasa ja tunnustatakse tema loomingut," lisab ta.

TFW: Kuld- ja Hõbenõela kollektsioonid Allikas: Elu24

Eesti moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viie viimase aasta vaates, pidades silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, müügiedu ja ekspordivõimekust. Hõbenõel antakse välja viimase aasta säravaima panuse eest meie moeellu - see on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, originaalse idee ja energilise teostuse eest.

Kuldnõela žüriisse kuuluvad Maile Grünberg, Piret Puppart, Kristi Pärn-Valdoja, Edward Köster, Urmas Väljaots, Filippo Caroti ja Aljona Eesmaa.