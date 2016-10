Kuldnõela võitis Lilli Jahilo

Sel aastal kandideerisid Kuldnõelale Lilli Jahilo, Kristel Kuslapuu ja Thea Pilvet-Martinson.

Lilli Jahilo on Eesti moedisainer, kes on pühendunud aegumatu ilu väljendamisele läbi kompromissitu kvaliteedi ja kelle disainilahenduste peamiseks inspiratsiooniallikaks on loodus ning kõrgmoetehnoloogiad ja -tikandid.

Kristel Kuslapuu armastab skulptuurseid ja suuri vorme ning on peamiselt tuntust kogunud kudumidisainerina, luues läbi erinevate kudumite ainulaadseid ja erakordseid moeteoseid.

Thea Pilvet-Martinson on rõivabrändi Althea peadisainer ja kaubamärgi looja, kelle kollektsioone läbivad ülima naiselikkuse jooned, mis on ühendatud uute vormide ning rõivaste kandmismugavusega.

Hõbenõel antakse välja viimase aasta säravaima panuse eest meie moeellu - see on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, originaalse idee ja energilise teostuse eest.

Käesoleva aasta Hõbenõela nominentideks olid Kätlin Kikkas kaubamärgiga KÄT, Roberta Einer ning Margit Peura kaubamärgiga Whitetail.

Kätlin Kikkas on rõivabrändi KÄT asutaja, kelle käekiri on tänu julgetele joontele, kindlameelsusele ja puhtale, ent retrohõngulisele disainile kohalikul moemaastikul tugevalt esile tõusnud.

Roberta Einer on disainer, kes sööstis tõelise sähvatusena rahvusvahelisse moetaevasse ning kelle ainulaadsed ja peenete tikanditega rõivad on viinud Eesti moe kõikjale maailma.

Margit Peura on aga moekunstnik, kes seisab kaubamärgi Whitetail taga ning kelle moefilosoofias mängivad tähtsaimat rolli keskkonnasõbralikkus, eetilisus, kauakestvus ja tootmine, mis toimub ausatel tingimustel.

Kuldnõela žüriisse kuulusid Maile Grünberg, Piret Puppart, Kristi Pärn-Valdoja, Edward Köster, Urmas Väljaots, Filippo Caroti ja Aljona Eesmaa.

Elu24 lugejate lemmiku avalikustas Anu Saagim ja selleks osutus Althea.