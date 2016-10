Indrek Sei hädamaandumisest: see on olukord, kus on hea mitte väga palju teada

«Õnneks päris hästi. Just jalutan praegu lennuki peale, mis on suurem, uhkem, ilusam ja ka uuem,» ütles Sei.

Sei pidi Lufthansa Boeing 747-ga lendama Frankfurdist Orlandosse, kuid sinna ta ei jõudnud. «Midagi läks lennukis kärssama ja kapten otsustas igasuguse ohu vältimiseks teha hädamaandumise siin, kus me praegu oleme.»

Lennukis oli üle 300 inimese, kuid reisijad paanikasse ei sattunud.

«Midagi läks kärssama kokpitis ja salongis kärsahaisu tunda ei olnud. Aga mu piloodist sõber rääkis, et sellised asjad võivad lennukis väga kiiresti eskaleeruda ja siis pole aega enam midagi mõelda. Igasugune tuli on väga-väga ohtlik. Ainuke asi, mida me tähele panime, kui see asi pihta hakkas, oli see, et lennuk võttis 3000 meetri peale. See oli märk, et asjad pole korras. Aga meid juba hoiatati, et lennuk peab maanduma mujal,» kirjeldas Sei.

Sei tunnistas, et esimest teadaannet ta ei kuulnud, sest ta parajasti tukastas.

«Kui ma üles ärkasin, siis valmistuti juba hädamaandumiseks ja öeldu, et umbes tunni aja pärast me maandume ja vastavalt sellele jagatakse meile infot. Paanikat üldse ei olnud. Ma arvan, et see on üks olukord, kus on hea teinekord mitte väga palju teada ja asjadega kursis olla,» märkis ta.