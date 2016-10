Miks öisel ajal on pime, kuigi taevas on tuhandeid tähti?

Kui universum on lõpmatu, siis on selles kolossaalselt palju tähti ning kui meie jaoks Päike loojub, siis peaks tähed taevast valgustama piisavalt, et oleks valge, kuid see ei ole nii, edastab seeker.com.

Enamik teadlasi on arvamusel, et universumis on rohkem kui triljon tähte, kuid samas ikkagi liiga vähe, et nad öise taeva valgeks muudaksid.

Briti Nottinghami ülikool ja USA kosmoseagentuuri NASA koostöös tehtud uuring, milles kasutati Hubble´i kosmoseteleskoopi näitas, et nähtavas universumis on tähtede arv märgatavalt suurem.

Teadlaste arvates on galaktikaid seniarvatust kümme korda rohkem ja seega peaks ka öine taevas paistma valgustatum, kuid öisel ajal on pime. Põhjus võib olla selles, et galaktikad ja neis olevad tähed asuvad üksteisest võrdlemisi kaugel ning neist leviva valguse neelab galaktikavaheline tolm ja gaas.

Lisaks on universum pidevas laienemises, mille tõttu toimub valguses nihe punase spektri suunas, samas on punast valgust keerulisem märgata.

«Universumis olevate galaktikate arvu teadmine on tähtis, kuid ei ole meil täpseid andmeid rohkem kui 90 protsendi galaktikate kohta. Loodame uue põlvkonna teleskoopide peale, mis võimaldavad teha kaugemaid ja täpsemaid vaatlusi kui kunagi varem. Galaktikate uurimine annab vastuseid mitmetele senilahendamata astrofüüsikalistele mõistatustele,» teatas Nottinghami ülikooli astrofüüsik Christopher Conselice.

Teadlased on alates 1990. aastate algusest üritanud teada saada, et kui palju on nähtavas universumis galaktikaid. Arvatakse, et umbes 100 miljardit, kuid uuemate andmete kohaselt märgatavalt enam.

Conselice ja ta kolleegid tegid Hubble´i edastatud informatsiooni põhjal universumist ja galaktikatest 3D mudeli, mis näitas, et galaktikate ja tähtede arv võib olla seniarvatust suurem.

Mudel koos matemaatiliste arvutustega paljastas, et 90 protsenti nähtavas universumis asuvatest galaktikatest on liiga vähese heledusega või liiga kaugel, et praeguste teleskoopidega neid näeks.