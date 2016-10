Elu24 video! Kuidas suhtub Hõbenõela nominent Roberta Einer kopeerimisse ning milline kodumaine kuulsus tema loomingut kannab?

Lisaks uurisime, mida tähendab tema jaoks kodumaine tunnustus ning saime teada, et catwalk'il oma moeloomingut esitleda on disaineril alles esimene kord.

Kodumaa publiku ette astumine on Roberta jaoks kindlasti teistsugune kogemus ja personaalsem. «Moenädalatel on minu show vaatajad ainult press ja industry inimesed. Siin on esimene kord, kui saan oma töid näidata perele ja sõpradele ning inimestele, kes on mind sel teekonnal toetanud.»

TFW: Roberta Einer SS17 / Lookbook

Eestlaste jaoks on see kõik olnud üsna ootamatu, sest Roberta Einer on eestist ära olnud 9 aastat ning enda loomingut hakkas näitama esimest korda poolteist aastat tagasi. «Inimesed teadsid, et ma teen midagi, kuid mitte seda, mis see täpselt on.» Nüüd pärast kolme hooaega ei tule see eestlastele ehk enam šokina ja nad on juba tema loominguga harjunud: «See ongi see, mida inimesed minult eeldavad.»

Kui Roberta täna õhtul esitletav kollekstioon on inspireeritud Miamist, siis järgmiseks läheb naine mõtteid ammutama Indiast.

Vaata Elu24 videost, milline kodumaine kuulsus juba Roberta loomingut fännab ning kuidas ta suhtub kopeerimisse!