Video: araabiakeelsel reklaamtahvlil pilgatakse Trumpi moslemikartust

Selle reklaamplakatiga tahetakse tekitada diskussooni vabariiklaste presidendikandidaadi moslemitest sisserändajate kartuse teemal, edastab msn.com.

Plakatil on ladina tähtedega vaid Donald Trumpi nimi.

See reklaamplakat pandi möödunud nädalalõpul üles Michiganis Dearborne`i lähedal asuva kiirtee äärde ning selle taga on Nuisance Committee nime kandev rühmitus.

Grupeeringu esindaja Melissa Harris sõnas meediale, et nende arvates külvab Trump moslemivastasusega hirmu ja viha.

Harrise teatel valiti plakati ülespanemise paigaks Dearborne, kuna seal on USA üks suuremaid moslemite kogukondi.

Reklaamtahvel läks maksma 5000 dollarit ja see jääb üles kuni 8. novembrini, mil USAs toimuvad presidendivalimised. Seda plakatit näeb nädalas umbes 330 000 inimest, kes sealt mööda sõidavad.

«Mulle meeldib mõte, et inimesed, kes ei oska araabia keelt, paluvad selle keele oskajatel endale plakatil olevat tõlkida. Loodan, et see aitab kaasa araabia keelt mittekõnelejate ja seda keelt kõnelevate inimeste dialoogile,» teatas Harris.

Trump on kampaania käigus mitmel korral rõhutanud, et moslemeid ei tohiks enam USAss lubada, kuna nad on potentsiaalsed terroristid.

Araabia keeles on islami- ja moslemikartust pilatud ka varem. Iisraelis Haifas valmistab firma Rock Paper Scissors riidest kotte, millel on kirjas: «Sel tekstil ei ole teist eesmärki kui hirmutada neid, kes kardavad araabia keelt».