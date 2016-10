Elu24 video! Gita Siimpoeg valmistub moe-showks ärevusega: eile tegime veel ühe kleidi lõpuni, sellega juhtus õnnetus

Noor kodumaine moelooja Gita Siimpoeg esitleb täna Tallinn Fashion Week 2016 raames oma sügis-talvist kollektsiooni «Don’t call me baby». See on neiu debüüt Eesti moemaastikul. Elu24l oli eksklusiivselt võimalus pääseda backstage'i ning uurida, mis mõtted Gital enne tänast debüüti on.