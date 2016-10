Türgis leiti maasse peidetuna Teise maailmasõja ajast pärit Saksa hävituslennukid

Türgi ostis need hävituslennukid Saksamaalt, kuid pärast Teist maailmasõda pakkusid ameeriklased türklastele paremaid ja moodsamaid hävituslennukeid.

USA esitas Türgile nõudmise hävitada Saksa lennukid, mida peeti Teise maailmasõja ajal ühtedeks paremateks sõjalennukiteks.

Türgi ei asunud lennukeid hävitama, vaid kaevas need Kayseri tollase lennuvälja lähedal maasse, need kaeti õlis immutatud presentkatetega. Lennukite asukoht tehti hiljuti kindlaks nii ajaloodokumentide kui metalliotsijate abil.

Kui Türgil õnnestub need lennukid välja kaevata, siis oleks need väärtuslikud museaalid mõnes lennundusmuuseumis. Lennundusekspertide arvates ei pruugi need olla väga lagunenud ja roostetanud, sest need maeti koos kaitsva presentkattega. Seega peaks olema neid võimalik restaureerida ja konserveerida.

Maailma lennundusmuuseumites on paarkümmend Focke-Wulf Fw 190 lennukit.

Focke-Wulf Fw 190 lennuk oli Saksamaa Luftwaffe ühekohaline hävituslennuk, mida peeti oma ajastu üheks paremaks. Liitlased nägid neid Teise maailmasõja ajal esmakordselt 1941. aastal Prantsusmaal.