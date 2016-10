Mälestuskontsert FoRevo tähistab Toe Tagi 20. aastapäeva

“Muusika on alati olnud see, mis inimesi seob ja loob ka mälestusi. Revo oli suuremat sorti melomaan, nii on meil väga hea meel, et mälestuskontsertide heategevuslik traditsioon jätkub. Kui kuulsime Vähiravifondilt “Kingitud Elu” kurba uudist, et neil on raha otsas, aga abivajajaid palju, tekkis mõtte käed lüüa ja oma abi pakkuda,” sõnab heategevuskontserdi üks korraldajatest Merle Sikk.

MTÜ FoRevo loodi 2011. aastal nahavähivormi melanoomi tõttu lahkunud muusiku Revo Jõgisalu mälestuseks. Vähiravifond “Kingitud Elu” on viimase kahe ja poole aasta jooksul rahastanud kümnekonna melanoomipatsiendi ravi. MTÜ FoRevo teeb koostööd just info lecitamise asjus ka noorteorganisatsiooniga Dermtest, tänu kellele võimaldatakse sünnimärkide kontrolli kodukohas (ehk perearsti visiidil) telemeditsiini abil.

Forevo rap to metal edition klubis Tapper / Urmo Orujõe

“See, et 20 aastat laval muusikat tehtud, on muidugi täiesti suurepärane. Aga nii palju on veel teha. Ma arvan, et meenutama hakkame siis, kui lapselaps ütleb: “Vanaisa, mul kursusekaaslased palusid küsida, et millal mikrofoni varna viskad?” Juba langenud võitluskaaslaste nimel ei saa mõõka maha visata,” kommenteerib Henry Kõrvits ehk Genka, Revo sõber ja bändikaaslane, ning lubab, et mälestuskontserdil kuuleb Toe Tagi 20. aasta juubeli puhul tavapärasemast rohkem TT laule.

FoRevo heategevuslik mälestuspäev algab kell 12 traditsiooniks saanud saalijalgpalliturniiriga Õismäe Sportmängude Hallis (Ehitajate tee 141). Võistluses osalevad Revo Jõgisalu sõbrad-tuttavad, motomehed ja muusikud ning üritus on publikule tasuta.

Räpipunt Kõik Boyz andis Hollywoodi sünnipäeval vägeva live'i, Genka ja viinapits / Club Hollywood

FoRevo heategevuslik mälestuskontsert toimub sel laupäeval, 22. oktoobril Von Krahlis. Uksed avatakse kell 21. Esinevad Genka & Paul Oja, 5 Miinust, Sammalhabe, Val Tvoar ja Küttebänd. Kontserdi vanusepiirang on 18 eluaastat. Pileti hind on 10 eurot – kogu piletitulu läheb heategevuseks.

5miinust ja Elephants From Neptune / Viktor Burkivski

Revo Jõgisalu lugu saab lugeda MTÜ FoRevo kodulehelt.

Mälestuskontserdi FoRevo sündmus Facebookis.