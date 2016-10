TFW otseülekanne: Tallinn Fashion Weeki esimene päev ja Kuldnõela gala

TFW esimene päev toob publikuni noore moetalendi, Tallinna Ettevõtlusinkubaatori disainerid ning Kuldnõela ja Hõbenõela auhindadele nomineeritud moekunstnike vapustavad kollektsioonid.

Gita Siimpoeg toob moelavale värske hingamise

Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini 3. kursuse tudeng Gita Siimpoeg on julge ja karakterit täis moekunstnik, kes astub Tallinn Fashion Weekil üles esimest korda. Tema kollektsioon "Don't call me baby" toob publikuni siidkleidid, 90ndatele iseloomuliku mässumeelsuse ning naiselikult pastelsed toonid, ühendades rõivastes nii selge attitude'i kui ka Saaremaa piigale omase maaläheduse. Kollektsioonis mängivad tähtsat rolli ka rüiuvaipadest inspireeritud mantlid ja kaelaehted, mis annavad üdini naiselikele siidkleitidele maskuliinsema varjundi.

Inkubantide katkematu võidukäik

Tallinna Ettevõtlusinkubaator toob Tallinn Fashion Weeki moelavale Raili Nõlvaku ja Kokomo Collectioni - inkubantide loomingus on tähtsal kohal nii naiselikkus kui ka põnevaid detailid ning ootamatuid lõikeid ja vimkasid leidub mõlemas kollektsioonis. Raili Nõlvaku uus kollektsioon mängib geomeetrilise loogika ja vaoshoitud värvigammaga, poetades detailidesse ka intensiivsemaid värvielemente. Kokomo Collectioni värskeid rõivaid ehib aga litrisära ning brändi uus kollektsioon annab julge ja retrohõngulise stilistikaga minimalistlikele trendidele tugeva vastulöögi.

Eesti tähtsaim moeauhind

Tallinn Fashion Weeki esimest päeva jääb lõpetama suurejooneline Kuldnõela gala. Eesti moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viie viimase aasta vaates, pidades silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, müügiedu ja ekspordivõimekust. Hõbenõel antakse välja viimase aasta säravaima panuse eest meie moeellu - see on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, originaalse idee ja energilise teostuse eest. Käesoleva aasta Kuldnõela nominendid on Lilli Jahilo, Kristel Kuslapuu ja Thea Pilvet-Martinson kaubamärgiga Althea, Hõbenõela nominendid on Kätlin Kikkas kaubamärgiga KÄT, Margit Peura kaubamärgiga Whitetail ning Roberta Einer.

Ajakava:

Kolmapäev 19.10

18.00 Gita Siimpoeg, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid: Raili Nõlvak, Kokomo Collection

20.00 Samsung Galaxy esitleb: Kuldnõel

Vaata otseülekannet esimesest päevast!