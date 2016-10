Rootsi Akadeemia ei leia Nobeli kirjanduspreemia saanud Bob Dylanit

Rootsi Akadeemia teatel ei otsi nad enam Dylanit, kuid loodavad, et ta millalgi siiski endast märku annab, edastab The Guardian.

«Loobusime teda otsimast. Helistasime ja saatsime e-kirju nii talle kui ta kaastöötajatele, kuid temalt endalt vastust ei ole saanud,» teatas akadeemia sekretär Sara Danius.

«Ameerika trubaduur» on vastanud Nobeli kirjanduspreemia saamisele vaikusega. Dylanil oli päeval, mil kirjanduspreemia saaja välja kuulutati, Las Vegases kontsert, kuid ta ei maininud seal auhinna saamist.

Sotsiaalmeedias võetakse Dylani vaikimise teemal agaralt sõna. Osa sõnavõtjaid on seisukohal, et ta käitub rumalalt, teised aga arvavad, et muusikul on õigus auhinnast loobuda, kui ta seda soovib.

Rootsi Akadeemia sekretäri Daniuse arvates ilmub Dylan millalgi välja ja võtab auhinna vastu.

Iga aasta 10. detsembril kutsutakse Nobeli auhinna saajad Rootsi pealinna Sockholmi, kus kuningas Carl XVI Gustaf Nobeli galal auhinnad üle annab.

«Kui ta tõesti ei taha tulla, siis ta ei tule, kuid samas kuulub auhind talle. Tegemist on suure peoga, kus õnnitletakse ka teda,» lisas akadeemia sekretär.

75-aastase Dylani palad ja laulusõnad on mõjutanud mitut põlvkonda muusikahuvilisi ja ta on esimene muusik, kes Nobeli kirjanduspreemia saanud on.

Mõned kirjanikud on kriitilised, et Nobeli kirjanduspreemia sai Dylan oma laulude sõnade eest, sest tema looming olevat märgatavalt väiksema kaaluga kui kirjanike oma.

Liibanoni kirjanik Rabih Alameddine teatas Twitteris, et Dylanile Nobeli kirjanduspreemia andmine on sama nagu annaks kodukokale ta roogade eest kolm Michelini tähte, mis tavaliselt antakse mainekatele restoranidele.

Maroko juurtega Prantsuse kirjanik Pierre Assouline kirjutas omakorda, et Nobeli komitee otsus anda auhind Dylanile on samas põlguse näitamine kirjanike suhtes.

Kuid on neid kirjamehi, kelle arvates tegid Nobeli kirjandusauhinna määrajad õige valiku, sest Dylan toob auhinnasaajate sekka «värsket verd».

Dylani sõber, muusik Leonard Cohen teatas, et sellisele suurepärasele muusikule ei ole vaja jagada auhindu näitamaks, et ta on muutnud popmuusika maastikku ja teinud muusikaajalugu.

«See oleks sama kui annaks Džomolunglame medali, et ta on meie planeedi kõige kõrgem mägi,» selgitas Cohen.

Dylan on käinud kontsertturneedel alates 1988. aastast ning nüüdne turnee lõpeb 24. novembril. Kümnendal detsembril peaks muusik seega olema vaba, et osaleda Stockholmis Nobeli galal.