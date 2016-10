Pildid: Hillary Clintoni võidufondi rahakogumiskontserdil osales kümneid staare

Õhtujuht oli Tony auhinna võitja, koomik Billy Crystal, kuid lavale astusid ka Hillary Clintoni tütar Chelsea Clinton ja abikaasa Bill Clinton, edastab playbill.com.

Oma etteastetega avaldasid Hillary Clintonile toetust Barbara Streisand, Bette Midler, Jake Gyllenhaal, Jon Ham, Lena Dunham, Julia Roberts, Lin-Manuel Miranda, Hugh Jackman, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Emily Blunt, Anne Hathaway, Josh Groban, Angela Bassett, Neil Patrick Harris, Helen Mirren, Sienna Miller ja veel paljud teised.

Staarid kandsid ette filmidest, muusikalidest ja Broadway lavastustest tuntud palasid, mille seas oli näiteks muusikalist «Oklahoma» tuntud «Oh What A Beautiful Morning» ja fimist «The Sound of Music» pärit «Climb Every Mountain».

St. Jamesi teater asub New Yorgis aadressil 246 West 44th Street.

Demokraat Hillary Clintonil on mõningane edumaa vastaskandidaadi, vabariiklasest Donald Trumpi ees, kes viimasel ajal on pidanud end kaitsma 2005. aastast pärit video tõttu, millel on teda kuulda naiste kohta solvavaid väljendeid kasutamas.

USA presidendivalimised on 8. novembril ehk 21 päeva pärast.