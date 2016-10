Mick Pedaja esitleb debüütalbumit Tallinnas ja Tartus: Kumus esinemisest olen unistanud ammu

Pedaja üksi loodavat muusikat võib kirjeldada kui segu ambient’ist, akustilisest folgist ja new age’ist, kus loodushääled kohtuvad elektrooniliste rütmide, hõljuvate kõlamaastike ja helimustritega. Mehe enda sõnul on tema muusika inspireeritud eelkõige inimestest tema ümber, loodusest, tunnetest ja olemisest üleüldse. Nüüd on aeg tuua publikuni kaua oodatud debüütalbum "Hingake / Breathe", mis ilmub 18. novembril.

Mickul on samuti mõned abilised, kes lisavad plaadile oma helikeele. Näiteks Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski, Kristjan Kallas, Marten Kuningas, Mari Jürjens.

Mick ütleb, et plaadi ilmumine ja esitluskontserdid on olnud üks unistusi, mis nüüd on täitumas. "Mul on hästi hea meel, et saan plaati esitleda Kumus ja Eesti Rahva Muuseumis. Kumus esinemisest olen unistanud ammu, sest Kumu auditoorium on tundunud just õige kontsertpaik minu muusikaks – intiimne, keskendumist soosiv ja hea akustikaga. Teistpidi olen ootusärevuses, et saan oma muusika viia uude Eesti Rahva Muuseumisse," rääkis Mick Pedaja.

Pedaja debüütalbum näeb ilmavalgust vähem kui ühe kuu pärast. Hetkel on käimas viimased ponnistused, et plaat saaks trükki minna ning muusikusõpru rõõmustada. Hooandjas käib ka oktoobrikuu lõpuni plaadi toetuskampaania, kus kõik Micku muusika fännid saavad plaadi valmimisse oma panuse anda.

Mick Pedaja on laulja ja laulukirjutaja, kes sai laiemalt tuntuks eduka osalemisega 2016. aasta Eesti Laulu konkursil, eristudes teistest enda loodud lauluga „Seis“ ja selle lummava esitusega. Muusikasõpradele oli ta aga tuntud juba varem, sh meloodilisest proge-rock’i ansamblist Micucu.

Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides, internetis www.piletilevi.ee ja kohapeal. Tallinna kontserdipiletid on hinnaga 15.- eurot eelmüügist ja 18.- eurot kohapealt, Tartu kontserdipiletid on hinnaga 10.- eurot eelmüügist ja 13.- eurot kohapealt.

Hooandja kampaania siin.