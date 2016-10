Juba varsti Tallinnas! Biffy Clyrot soojendab Tallinnas Lonely The Brave

27. oktoobril Saku Suurhallis esinev Biffy Clyro avalikustas esimese soojendusesineja, kelleks on briti rokkbänd Lonely The Brave. Piletid kontserdile on müügil Piletilevis.