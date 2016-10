Ämblikud kuulevad «jalakõrvade» abil väga hästi

Kui varem arvati, et ämblike kuulmine ulatub vaid paari sentimeetri ehk nende kehapikkuse kaugusele, siis uue uuringu kohaselt võivad need putukad kuulda helisid, mis on kuni viie meetri kaugusel, edastab newscientist.com.

USA New Yorgi Cornelli ülikooli teadlane Gil Menda ja ta kolleegid uurisid hüpikämbliklaste hulka kuuluvaid Phidippus audax ämblikke, kes arvati orienteeruvat nägemise ja mitmesugustelt objektide tekitavate vibratsioonide abil. Ämblike aju külge pandi mikroelektroodid, mis näitasid, kuidas neuronid reageerivad erinevatele helidele nagu näiteks tooli vastu põrandat tõmbamisele ja plaksutamisele, mida tehti ämblikest 3 – 5 meetri kaugusel.

Menda sõnul osutus uuring üllatavaks, kuna ämblikud reageerisid helidele, mis kostsid rohkem kui kolme meetri kauguselt ehk nende 350 kehapikkuse kauguselt.

Uuring näitas, et ämblikud võtsid sisse kaitseasendi, kui kuulsid madalsageduslikku, 80 – 400-hertsist heli, mis meenutas madalat üminat. See näitas, et ämblikud kuulevad kaugelt kostvaid helisid, mis aitavad neil mõne linnu või looma saagiks langemisest pääseda.

Järgmised katsed kinnitasid, et ämblikud registreerivad helisid oma jalakarvadega. Kui Menda puudutas ämblike jalakarvu, siis reageerisid sellele nende ajus olevad neuronid, mis tavaliselt reageerivad helidele. Teadlased tegid veel ühe katse kajavabas kambris eesmärgiga, et ämblikud ei reageeriks kajale, vaid algsele helile. Ka siis saadi tulemuseks, et ämblikud kuulevad jalgade abil.

«Kõigi ämblike jalgadel on karvad, mis töötavad nagu «kõrvad». Seega kuulevad jalgadega mitte ainult uuritud liigi esindajad, vaid ka teiste ämblikuliikide isendid. Ämblikud kuulevad märgatavalt kaugemal asuvaid helisid, kui vaid mõne sentimeeri kaugusel tekkivaid,» teatas teadlane.

Teadlastemeeskond tegi katseid veel teiste ämblikega ja saadi samasugune tulemus.

«Ämblikud kuulevad inimesi liikumas ja rääkimas ning seda võrdlemisi suures raadiuses. Kui märkan oma kodus või mujal ämblikke, siis tekitan erinevaid helisid uurimaks, kuidas nad reageerivad. Mõnikord nad reageerivad, mõnikord mitte,» teatas Menda.

USA Ohio Cincinnati ülikooli teadlase George Uetzi teatel kuulevad ämblikud õhus levivaid helisid ka oma võrgu abil, kuid suur osa ämblikest kasutab selleks jalakarvu, mis reageerivad helivõngetele ja õhuliikumisele.