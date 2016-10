Video: skandaal Prantsusmaal - saatejuht suudles otsesaates naise rinda

Telekanal C8 üritas live-saatega teha eetrirekordit, kuid mitte sellepärast ei tekitanud see skandaali, vaid suudluse tõttu, edastab The Local.

Prantsuse meedia teatel suudles saatejuht Jean-Michel Maire Soraya nimelise naise rinda pärast sketši, milles kujutati USA tõsielustaari Kim Kardashiani ehete röövi Pariisis.

Siis tegi teine saatejuht Cyril Hanouna ettepaneku, et Maire suudleks Sorayat põsele, kuid naine keeldus sellest. Siis soovitas Hanouna neil suudelda lava taga.

Maire üritas naist ikkagi suudelda ta paremale põsele, kuid see ei õnnestunud. Siis leidis mees, et naise avar dekoltee on nagu suudlemiseks loodud ja ta suudles naise paremat rinda.

Saate ajal ja selle järel täitus sotsiaalmeedia kommentaaridega, milles mõisteti selline seksistlik käitumine hukka, oli ka neid kes teatasid, et tegemist oli sekuslaarünnaku ja ahistamisega.

Prantsusmaa naiste õiguste minister Laurence Rossignol edastas Twitteris, et isegi meelelahutussaates ei tohi naisi ahistada. Ka tema teatas teiste sadade televaatajate seas kanalile, et mehe selline käitumine oli lubamatu.

«Ei on ei! Tegemist oli seksuaalrünnakuga, sest selle naise keha on tema omand ja mitte selle mehe,» teatas üks kommenteerija.

Teine aga sõnas, et Prantsusmaal ei tohi kanda burkiinisid, kuid telesaates tohib naist alandavalt rinnale suudelda.

Prantsuse televisiooni eetikanõukogu teatel said nad pärast saadet üle 250 kaebuse, kuid veel on selliseid kaebusi tulnud ja selle tõttu uurivad nad, kas saates rikuti eetikat ja inimõigusi.